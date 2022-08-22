井欄樹安老院19人染疫涉BA.5 衛署：院舍個案升屬預期

安老和殘疾院舍新冠肺炎疫情持續，昨多6間新呈報有個案。上周日首有確診的井欄樹福苑護老中心，相隔一周和全院撤離檢疫後，累計3名員工和16名院友確診。衛生防護中心指，3人均是外勞並居於宿舍，疑互相傳染後再感染院友。另外，政府周四將啟用天水圍體育館暫託中心，除接收輕症或無病徵長者外，出院後暫未有人照顧的長者亦獲安排入住。

本港昨增6,513宗確診，包括237宗輸入個案。昨有6間安老和殘疾院舍新呈報有個案，包括北角耆安園護理安老院、屯門新生精神康復會賽馬會農舍等，共涉及7名院友和1名員工，有29名院友需要檢疫。

當局上周日(14日)公布井欄樹福苑護老中心有一名員工確診和一名院友快速測試呈陽性，其後進行的核酸檢測篩查發現多各兩名院友和員工染疫，遂安排全院撤離檢疫，再多13名院友確診。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，該院分3層、全院共27名院友和5名職員，其中確診的3名員工都是外勞和居於宿舍，推斷可能病毒先在員工之間傳播，然後再在院舍感染院友。

歐家榮表示，社區個案近日增多，「一定會有個案入院舍」，故認為院舍情況屬預期之內，但相信由於員工和院友接種率大幅提升、員工有定期檢測和隔離檢疫設施充足等，令目前情況較第五波疫情2、3月高峰時大有改善。他又說，福苑護老中心群組相信涉及Omicron BA.5變異病毒株，但估計並非首次有院舍涉BA.5。

天水圍體育館暫託中心周四啟用

天水圍體育館今日起暫停開放，改裝成暫託中心並在周四(25日)啟用。中心設有130張病床，會接收輕症、沒有病徵，以及由醫管局和衛生署轉介的長者和殘疾人士。醫管局總行政經理劉家獻補充，部分長者即使康復能出院，但因家人或院舍員工仍未完成隔離或檢疫，「就算返到屋企都冇人照顧」，故會先安排他們入住暫託中心，直至「照顧問題得到解決」。

歐家榮又指，BA.5個案比例持續上升，最新數據已增至34.2%。昨多3名患者離世，年齡介乎65至81歲，均有長期病患。此外，廉政專員胡英明昨確診，正待衛生防護中心安排隔離。