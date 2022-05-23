人間有愛｜律敦治醫院疫中遙距探訪 家屬感謝助臨終道別

第五波疫情高峰期，公立醫院暫停探病安排，病情較嚴重的住院長者未能自行聯絡家屬，須由醫護人士代勞。為了舒緩前線醫護同事的壓力，以集中治療病人，律敦治醫院專職醫療團隊自發設立了遙距探訪服務，幫病人與家人聯絡。

遙距探訪服務於今年3至4月推行，由該院的職業治療、物理治療及醫務社會工作部約16人自發組成。職業治療師阮鳳姿表示，3個部門合作無間，短短一星期已完成準備推出服務。她指各病房護士會先評估及識別有需要的病人訂立優先次序，再由團隊成員跟進。

助家屬開設群組 趕見最後一面

醫務社工陳栢熙分享指，一名90歲的伯伯3月尾入院，其後健康每況愈下，正當他聯繫到其細女兒，著她安排與其他3名居於北美的姐姐與伯伯通話時，伯伯突然情況惡化處於彌留狀態。眼見情況緊急，家屬仍未有來電消息，陳發現原來60歲的細女根本不懂開設通訊群組，經耐心指導後，4人終可隔著屏幕見父親最後一面。陳形容「過程驚險、爭分奪秒」，如果稍有拖延都未必能讓父女間好好道別，看見家屬釋懷，能成為雙方的橋樑，並把愛和關懷帶給他們，覺得很有意義。

物理治療師鍾建華則回憶3月處理首個臨終個案，當時需要在一位聽障伯伯耳邊，拿著電話逐字逐句重複兒女的道別說話，「感覺刻骨銘心、亦很大衝擊」；調整心態後知道自己是幫病人離開，便慢慢適應。鍾建華又指，不少家屬與病患隔著屏幕相見一刻均已難掩激動，部分更流淚痛哭至不能說話；一開始不知所措，但明白「除了充當雙方溝通的橋樑，還要安撫他們的情緒和舒緩焦慮，是寶貴的工作經驗。」

阮鳳姿指，團隊於短短3星期內，共進行了近340次視像探訪及約380次電話溝通，近280名病人及其家庭受惠，覆蓋率約四成。有見服務得到大量正面回響，家屬亦十分感激，她表示，團隊希望吸取今次經驗，研究再擴大服務覆蓋率和強化跨部門團隊合作，以迎接第六波等更多未知的挑戰。