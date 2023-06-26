休班女警超市偷羊架等食物拒認盜竊罪 今裁定罪名成立 7月17日判刑

30歲休班女警去年11月，涉在荃灣AEON超市偷取總值逾780元凍肉和水果，事後被停職。女警否認一項盜竊罪，經審訊後，今日（26日）於西九龍裁判法院被裁定罪名成立。裁判官莫子聰指，被告自辯時說法不合情理，身為執法人員，理應有足夠戒心及警覺性，又認為她有意圖將藍色環保袋隱藏，並押後案件至7月17日判刑，以待索取被告的感化及社會服務令報告。期間被告續准保釋。

控罪指，被告吳詠恩（30歲，警員），她被控於2022年11月4日在荃灣大河道88號灣景廣場購物中心地下的AEON超市，盜竊兩包藍莓、一包牛扒、一包新西蘭羊扒、一包新西蘭羊架、兩包凍蝦和一包魚柳，總值786.2元，為永旺（香港）百貨有限公司的財產。

官：自辯時說法不合情理

裁判官裁決時指，認為被告自辯時說法不合情理，她稱涉案藍色環保袋是用來放濕貨，但涉案貨品事實上並不是濕透，認為根本不用故意事先預備，若是要準備，她例如使用保溫袋或完全防水膠袋，涉案藍色環保袋亦不是百分之百防水。裁判官續指，超市存有購物籃下，卻將未付款貨品放在藍色環保袋，這是不合理及不當做法，致容易誤墮法網，被告身為執法人員，理應有足夠戒心及警覺性，以及根本無需要用任何方式打結，同時被告將白色環保袋蓋上去，無補於事，因白色的防水力比藍色為低，或許被告可以將白色環保袋對接，才放錢包。

裁判官再指，根據多條閉路電視片段，被告從離開超市的10號街，前往收銀處只需要1分鐘多，這不足2分鐘的時間無可能得一乾二淨，包括事先想買羊扒及牛扒、以及想買藍莓予朋友，為何當時會忘記它們，無理由會分心，而且被告離開超市時左肩背著白色擺放3枝食油的環保袋，同時左手拿著藍色環保袋，物品有一定重量，為何被告沒有察覺未付款貨品。

辯方求情：被告始終是初犯 重犯機會不會出現

辯方求情表示，被告始終是初犯，經過今次經驗，重犯機會不會出現，同時裁決對其打擊相當大，將會面對不同程度及層面法庭之外的後果，希望可判處罰款。莫官指出將案押後至7月中判刑，為被告索取感化及社服令報告，並強調該些報告要有悔意，若法庭看不到悔意，法庭未必會判處相關刑罰。