休班督察涉非禮懷孕店員 事主供稱被告跪求以200萬元換取不予追究

任職防止罪案科高級督察涉嫌於前年11月休班期間，在尖沙咀非禮1名懷孕3個月的女店長，並於同日涉嫌企圖以金錢，利誘該店員及其丈夫放棄追究，因而被控猥褻侵犯及作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為2罪，男督察否認非禮及意圖妨礙司法公正共兩罪，案件今（16日）在九龍城裁判法院開審。女事主作供稱，被告當晚強吻及觸摸其胸部後稱「Sorry，我飲大咗」，並在店長丈夫到場後跪地求饒，提議以200萬元換取不予追究。

控罪指，33歲被告李卓賢，案發時任職防止罪案科高級督察，現時已被停職。他被控於2021年11月23日，在尖沙咀美麗華廣場一期2樓一店舖內猥褻侵犯X；並在同日同地作出意圖妨礙司法公正的行為，即向X及其丈夫Y提議，給予他們一筆金錢以換取X不追究針對他的猥褻侵犯案件。

被告曾望住事主的胸稱「你今日好勁喎」 又問是否「谷奶」

女事主X作供稱，她於2021年11月23日在尖沙咀美麗華廣場一商店擔任店長，被告則是店舖熟客，兩人自2018年認識，X隨後得知被告擔任督察，已婚並育兩名女兒。X續指，被告當晚9時許曾到訪店舖，直至當晚10時半仍未離去，其間曾望住X的胸稱「你今日好勁喎」，又問X是否「谷奶」。X隨後關門作店舖結算，惟被告此時仍未離去，更在X準備下班時，分別拉下自己及X的口罩後，用手箍X的頸強吻X。

X續指，其間她曾推開被告及出言阻止，亦因當時已懷胎3個月，害怕被告情緒激動下弄傷X及胎兒。惟被告隨後再伸手進X衣內抓X的胸，X遂要求被告冷靜，被告遂停下動作，又稱「Sorry，我飲大咗」。X續指，惟被告當時身上沒有酒氣，於是未有理會被告，並趁被告轉身時致電丈夫求助。

被告曾多次跪求以金錢賠償了事

丈夫到場了解情況後立刻關上店舖閘門報警，被告遂求兩人讓他離開，又對X跪下並稱「1球（100萬元）夠唔夠，唔夠比夠2球（200萬元）你」、「警察嚟咗我就咩都無㗎啦」。X指，惟她當時心意已決，沒有理會被告，被告見狀便撞開防火門逃走，X的丈夫遂追出並制服被告，警方於不久後亦趕到現場。

庭上播放現場閉路電視片段顯示，被告與X的丈夫爭執其間，被告曾多次要求X的丈夫讓他離開，又稱「我賠返1球比你啊」、「差人嚟到我走唔切，我份工就無㗎啦」，又形容事件為無心之失。