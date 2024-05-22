休班警借故入鄰居屋　疑邊摸7歲女童邊說「你好肥啊」

休班警涉嫌在一紀律部隊宿舍內，非禮鄰居7歲的女兒，他否認指控，案件今日（22日）於粉嶺法院開審。庭上播放女童的會面錄影，她稱被告問她家是否有關煤氣後入屋，並在她家的廚房內摸其胸及私處。女童又指，被告在侵犯她時，曾多次對她說：「你好肥啊，我好鍾意你。」

女童X向被告求助

庭上先播放女童X的會面紀錄，她稱當日放學後與弟弟、媽媽一同回家。到達家樓下後，弟弟表示想留在公園玩，媽媽把鎖匙交給X，著她先回家。惟X到家後未能用鎖匙開門，遂按門鐘向住對門的被告求助。被告幫她開門後便回家，但數秒後截返，並按門鐘。X隨即開門，被告問X家中的煤氣有否關上。