休班警醉酒非禮女途人 被判囚半年 官斥破壞法紀

休班警涉於今年2月深宵在黃大仙一升降機，突然摸女途人胸部，女子當場被嚇至跌倒，惟休班警繼續非禮其胸部及私處，最終被其他途人制服及報警。休班警早前承認非禮罪，今日（14日）於九龍城裁判法院判囚6個月。裁判官批評被告身為警員，不但沒有保護市民，更危害市民安全，犯案破壞法紀。

辯方求情指，被告鄭毓偉於正常家庭長大，加入警隊 13 年，因醉酒犯案，已失去工作、宿舍，以及升職機會。辯方引述背景報告指，不時帶女兒參與義工服務，被告為守法、盡責的父親。辯方又指，認罪後已還押19天，相當於1個月監獄，望法庭考慮被告已受到多方面刑罰，予以輕判。