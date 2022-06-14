保安只准登記訪客身份證 私隱公署：違反私隱條例

到訪屋苑時，不時需要在座頭登記個人資料，甚至提供身份證號碼。個人資料私隱專員公署指，去年接獲154宗涉物業管理界別的投訴，包括有外賣員指保安員只接受身份證登記，拒絕接受其他身份證明文件。私隱專員指屬違反《私隱條例》，須提供其他較不侵犯私隱的替代方法。

私隱專員公署表示，近期接獲4宗分別有關4間物業管理公司的投訴並完成調查，發現均違反《私隱條例》。當中有外賣員投訴，指到筲箕灣東旭苑送外賣時，被怡信物業管理有限公司的保安員要求出示身份證登記，且不接受以其他身份證明文件登記，最後被拒進入。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，理解物管要登記訪客身份，而根據《身份證號碼及其他身份代號實務守則》，並沒有禁止保安員查看身份證，但公署「盡量、盡量唔鼓勵物業管理公司攞訪客身份證跟住抄低佢」，物管公司必須提供其他較不侵犯私隱的替代方法。公署建議採取侵犯私隱程度較低的方式，例如查看工作證或卡片，又或致電住戶核實訪客身份，避免抄下完整身份證號碼。