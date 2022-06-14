保安只准登記訪客身份證 私隱公署：違反私隱條例

到訪屋苑時，不時需要在座頭登記個人資料，甚至提供身份證號碼。個人資料私隱專員公署指，去年接獲154宗涉物業管理界別的投訴，包括有外賣員指保安員只接受身份證登記，拒絕接受其他身份證明文件。私隱專員指屬違反《私隱條例》，須提供其他較不侵犯私隱的替代方法。
私隱專員公署表示，近期接獲4宗分別有關4間物業管理公司的投訴並完成調查，發現均違反《私隱條例》。當中有外賣員投訴，指到筲箕灣東旭苑送外賣時，被怡信物業管理有限公司的保安員要求出示身份證登記，且不接受以其他身份證明文件登記，最後被拒進入。
個人資料私隱專員鍾麗玲表示，理解物管要登記訪客身份，而根據《身份證號碼及其他身份代號實務守則》，並沒有禁止保安員查看身份證，但公署「盡量、盡量唔鼓勵物業管理公司攞訪客身份證跟住抄低佢」，物管公司必須提供其他較不侵犯私隱的替代方法。公署建議採取侵犯私隱程度較低的方式，例如查看工作證或卡片，又或致電住戶核實訪客身份，避免抄下完整身份證號碼。
公開追討欠款業主資料違例
另外，管理長洲桂濤花園的昌生物業代理及管理有限公司，在公共告示板張貼載有業主全名、完整地址及追收集資款項的通告。鍾麗玲認為，追收欠款可個別發送至業主信箱，而想告之其他業戶，則只須告訴總額已達相關效果。
至於其餘2宗投訴則分別為創毅物業服務顧問有限公司在派發口罩活動中，沒有覆蓋寫有領取口罩業戶姓名、地址等的共用簽收表格，令途人可清楚看到這些個人資料，亦沒有為個人資料訂立保存期限；尊家管業有限公司保安員則未有按公司政策，擅自將業戶電話號碼披露予另一業戶。
私隱專員表示過去5年每年均接獲近150宗物業管理界別的投訴，包括有關資料收集、保留期限等，涉及物業管理公司和業主立案法團等。有見及此，公署更新《保障個人資料私隱一物業管理界別指引》，新涵蓋設於公共地方的閉路電視及智能化的物業管理等。