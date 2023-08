45歲女保險經紀梁慧萍涉嫌於今年2月24日傳真恐嚇信給區域法院法官,內含「Remember you gonna die soon」、「Count your days, you will die」的字句。被告今早在東區裁判法院承認一項刑事毀壞罪,判監4個月。

辯方求情時指被告收到涉案被通緝的一名巴基斯坦籍男子唆擺,對他錯誤投放感情才會犯案。辯方亦指被告只是負責寄信,並無怨恨司法機關或法官。辯方亦指被告有悔意,曾向控方提出無損害利益供詞申請,願意指證寫恐嚇信的巴裔男子,希望能判處較輕刑罰。