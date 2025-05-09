修訂環境衛生法例次階段三讀通過 拒處理冷氣機滴水最高罰5萬

行政長官李家超2022年的施政報告宣布，會分階段修例，加強對環境衛生執法，首階段前年通過，提高了亂拋垃圾和店鋪阻街等罪行的定額罰款。第二階段主要針對公共衛生妨擾問題，如樓宇滲水、冷氣機滴水和垃圾屋；有理處理蟲鼠滋生和鞏固整潔市容的工作等，昨獲立法會三讀通過。修例後，賦權政府人員進入處所調查公共衛生妨擾問題的時間，由朝7晚7延至朝7晚10，若住戶不遵從「擬進入處所通知書」可被罰5千元。同時亦會提高不遵從妨擾事故通知和命令的罰則，最高罰款提高至5萬元。

立法會通過《2024年公眾衛生及市政(修訂)條例草案》，提高樓宇滲水、冷氣機滴水和垃圾屋等罰款，並容許當局登門調查的時段由晚上7時延長至晚上10時，修訂條例草案下周五刊憲，最快8月17日生效。

就蟲鼠滋生、阻街和非法貼街招罰則亦會提高，當中負責管理處所的人如業主立案法團或物業管理公司，不遵從「消除蟲鼠通知」罰款升至2.5萬元；而移走物品時限由發出「移走障礙物通知書」後4小時縮短至30分鐘，罰款增至1萬元。同時賦權食環署，毋須警方介入下可移走阻街物品。

審議和辯論期間，有議員關注到新條文會否影響店鋪上落貨，環境及生態局長謝展寰表示，食環署人‍員已有清晰指引，不會干涉正常上落貨。

料8.17生效

條例草案三讀通過後，會在下周五刊憲，3個月後、即8月17日生效。謝展寰表示，食環署會在此期間加強對前線人員的培訓和支援，以及更新執法指引。