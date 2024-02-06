元朗女西醫涉濫發免針紙  警事隔近2年再拘1男涉洗黑錢(更新)

元朗警區重案組人員繼續展開深入調查，發現一名64歲本地男子涉嫌處理同案女被捕人因發出懷疑虛假新冠疫苗接種醫學豁免證明書而所得的犯罪得益。人員昨日(5日)大嶼山南以涉嫌俗稱「洗黑錢」的「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名拘捕該名男子，經諮詢法律意見後，控告他6項「洗黑錢」罪，案件將於今日(6日)上午於屯門裁判法院提堂。

【2022年6月9日更新】

警方在元朗一間診所拘捕一名64歲女西醫，懷疑她未有向市民診症或檢視病歷紀錄下，向病人出售俗稱「免針紙」 的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，初步調查顯示，涉事診所上月共發出逾6,000張相關豁免證明書。她涉嫌製造虛假文書。

元朗警區早前接獲報案，指區內一醫療診所向市民濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書。涉事診所的醫生懷疑未有根據相關指引，在未向病人診症或檢視病歷紀錄的情況下，發出新冠疫苗接種醫學豁免證明書。