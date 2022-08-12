光顧「動物活體奉獻」求分手復合 兩女認罪各判120小時社服令

兩名女子因欲解決感情問題，去年8月先後向一名聲稱能透過小動物「活體奉獻」替人改善兩性關係的20歲大專男生，分別付費要求作分手及復合儀式，過程中有兔子及老鼠被殺害。兩人早前各承認一項串謀殘酷對待動物罪，裁判官香淑嫻今日於西九龍裁判法院指，接納二人案發時因情緒問題犯案，相信本案屬於單一事件，與他們過往性格不符，各判處120小時社會服務令。

被告郭昀晞案發時重性抑鬱症復發

辯方求情指，被告郭昀晞因感情問題犯案，沒有思考後果，現時深感後悔，並會每月茹素10天，又呈上精神科報告指，她曾患重性抑鬱症，案發時再度復發，承認用了不恰當的解決方法，望法庭採納感化官建議判處高時數社服令。至於被告劉詠琪，辯方稱她當時與拍拖超過10年的伴侶分手，希望改變愛情運而犯案，相信留有案底一事已對她造成深刻教訓，日後重犯機會低。

案情指，兩人均是在Instagram上得知唐可收費提供巫術儀式，透過犧牲動物以改善兩性關係。其中郭先後3至4次要求進行儀式改善她的感情問題，共付52,000元予唐。而劉則曾把自己與另一男子的合照傳給唐以進行儀式，唐則發送一張附有血淋淋動物和一把刀的照片作回覆，劉向其致謝，被捕後向警方確認透過共付費12,000元。

29歲售貨員郭昀晞及32歲美容師劉詠琪，分別承認於去年8月5日至11日，及8月2日至7日，與20歲職訓局男學生唐綽謙一同串謀殘酷地惡待動物。