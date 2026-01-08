免試簽駕照取消現場派籌無再見人龍　李頌恩料3月全面實施網上預約

運輸署即日起取消免試簽發香港駕駛執照的現場派籌安排，並在下周一開始，每個工作日早上7時提供300個「電子即日籌」名額。運輸署署長李頌恩表示，今日無再見到申請相關服務的排隊人士，相信轉用「電子即日籌」可為有需要申請人士提供便利，公平和有秩序地使用服務。署方將視乎需求及新措施落實後的情況決定需否調整額度，預計3月可全面實施網上預約及增加牌照事務處處理申請。

李頌恩今早(8日)在港台節目表示，「電子即日籌」的籌號系統由數字辦提供技術支援，可分辨是否真人申請，並設有排隊功能，一旦很多人同時登入系統，亦可確保系統運作暢順。如申請人資料不相符，將會取消有關時段的申請，以防止轉讓。每張籌號可辦理一份指定申請人的免試簽發申請。成功獲發即日籌者，會收到一個列明編配時段的電話短訊通知，申請人當日需按時前往櫃位遞交申請文件。