全年盛事加碼至逾210項　李家超：每兩日至少有一項盛事 (更新)

李家超宣布，全年盛事加碼至逾210項，每兩日至少有一項盛事。(中新社)

【11:00更新】 行政長官李家超今(21日)在行會前指，政府正全力拼經濟、謀發展，並會共同運用多個方法，包括盛事、文化、體育等推動經濟，他宣布今年盛事將盛事加碼60多項，全年盛事將由150項增至超過210項，增幅超過四成，預料吸引約170萬旅客參與，帶來約72億元消費額，經濟增加價值約43億。他坦言「每兩日至少有一項盛事」，又指特區政府將繼續向中央爭取爭取更多的惠港政策，尤其是提高內地訪港旅客免稅額。

李家超指，今年盛事將由150項增至超過210項，下半年將有100項盛事，包括文藝和創意活動、節慶匯演、體育比賽、貿易展覽、金融峰會等，涉及不同領域，今日稍後財政司副司長會聯同文化體育及旅遊局局長，以及旅發局總幹事舉行記者會，向市民介紹下半年超過100項的盛事項目。

他表示旅客訪港的經濟效益逐步擴大，今年首四個月訪港旅客總數達到1,462萬人次，按年增加一倍，當中外國旅客增幅良好，單計4月，來自美國、加拿大及印尼的旅客增幅多達八成幾，大多均為過夜及長途旅客，估計每150萬名旅客能為本港帶來0.1%的GDP增長。

稱將向中央爭取提高內地訪港旅客免稅額

他認為盛事經濟與中央推出多項「挺港惠港」措施會產生協同效應，特區政府會繼續向中央爭取更多政策，特別是提高訪港旅客消費免稅額，目前是5,000元人民幣。他希望將免稅額度提高，可增加內地訪客購物意欲，進一步刺激令售市道，尤其是貴貨貨品。