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2022-03-22 17:15:00

全民檢測｜梁萬年：港暫不做非意味「躺平」　目前應集中資源保護生命

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梁萬年指，香港暫時不做全民檢測，並不意味著防疫「躺平」。（資料圖片）

梁萬年指，香港暫時不做全民檢測，並不意味著防疫「躺平」。（資料圖片）

特首林鄭月娥昨日宣布暫緩推行全民檢測計劃，並逐步放寬社交距離措施，外界有聲音形容是「躺平」及「與病毒共存」。在北京，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，在國務院聯防聯控記者會上表示，香港暫時不做全民核酸檢測，並不意味香港「躺平」，放鬆疫情管控，他認為是香港依據疫情的態勢變化，通過優先、科學的原則完善、修訂和優化相應措施。

指此時做全民檢測須視乎條件是否足夠

梁萬年解釋，香港疫情正在高位運行，雖然疫情出現下降趨勢，但仍要優先和重點減少重症、死亡和感染，集中資源、專家和力量，最大限度保護生命，是香港目前最優先的工作，若此時香港要開展全民核酸檢測，要視乎應條件是否足夠具備，例如對感染者和密切接觸者的追蹤體系、隔離空間和人力資源等，他相信特區政府暫不進行全民檢測，是基於疫情防控優先要求而作出決定。

他強調，香港暫時不做全民核酸檢測，並不意味香港「躺平」，實際上香港現時一直和疫情鬥爭，並且取得積極成效。他又提到香港實際上也在進一步擴大檢測能力，除了核酸檢測外，也使用抗原檢測技術，讓民眾在家自我檢測，並且通過相應報告系統，以便更早發現可能的感染者和加以管理，相信有關措施對香港疫情防控具有重要意義。

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