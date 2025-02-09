全球最佳航空公司排名2025｜國泰排第四力壓新加坡航空 大韓第一

全球知名國際航空安全評價網站AirlineRatings.com公布「2025年全球最佳航空公司」(World's Best Airlines For 2025)排名，本港的國泰航空位列第四，繼續位列首5名，榜首就由大韓航空奪得，第二、三和五位分別是卡塔爾航空、紐西蘭航空和新加坡航空。

國泰：續位列前5名感榮幸

AirlineRatings.com上月的發表「2025年最安全航空公司名單」，聚焦於航空公司的安全性，而近日發表的全球最佳航空公司排名，就較側重於乘客舒適度、意見等元素。機構指出，要入選首25位全球最佳的航空公司要符合一系列條件，包括不論飛行時間長短都必須提供餐飲和小食、經濟艙座椅間距最少要有31吋等，而其餘非必須項目就包括Wi-Fi可用程度、高級經濟艙服務等。

國泰航空集團表示，很榮幸繼續位居全球最佳航空公司的前5名位置，期待機隊今年將引入更多經升級和改良的波音777-300ER型號客機，這款機型最近於香港往返倫敦的航線投入服務，獲得顧客的正面評價及讚賞。國泰又指，未來會繼續致力於投資和進一步提升顧客體驗，並將於來年有更多令人期待的發展。

HK Express最佳廉航排第四

另外，AirlineRatings.com同時有評估20間全球最佳廉價航空，本港的HK Express(香港快運)位列第四，新加坡航空旗下的廉航酷航(Scoot)則排第八。機構指，入選的廉航需要提供經濟實惠的機上服務，例如機上的餐飲和小食，並可讓乘客額外付費購買Wi-Fi和機上娛樂等服務。國泰航空表示，樂見旗下HK Express躋身全球五大最佳低成本航空公司之列，是繼早前獲得全球最安全的低成本航空公司後再下一城。