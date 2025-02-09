全球最佳航空公司排名2025｜國泰排第四力壓新加坡航空 大韓第一

全球知名國際航空安全評價網站AirlineRatings.com公布「2025年全球最佳航空公司」(World's Best Airlines For 2025)排名，本港的國泰航空位列第四，繼續位列首5名，榜首就由大韓航空奪得，第二、三和五位分別是卡塔爾航空、紐西蘭航空和新加坡航空。
國泰：續位列前5名感榮幸
AirlineRatings.com上月的發表「2025年最安全航空公司名單」，聚焦於航空公司的安全性，而近日發表的全球最佳航空公司排名，就較側重於乘客舒適度、意見等元素。機構指出，要入選首25位全球最佳的航空公司要符合一系列條件，包括不論飛行時間長短都必須提供餐飲和小食、經濟艙座椅間距最少要有31吋等，而其餘非必須項目就包括Wi-Fi可用程度、高級經濟艙服務等。
國泰航空集團表示，很榮幸繼續位居全球最佳航空公司的前5名位置，期待機隊今年將引入更多經升級和改良的波音777-300ER型號客機，這款機型最近於香港往返倫敦的航線投入服務，獲得顧客的正面評價及讚賞。國泰又指，未來會繼續致力於投資和進一步提升顧客體驗，並將於來年有更多令人期待的發展。
HK Express最佳廉航排第四
另外，AirlineRatings.com同時有評估20間全球最佳廉價航空，本港的HK Express(香港快運)位列第四，新加坡航空旗下的廉航酷航(Scoot)則排第八。機構指，入選的廉航需要提供經濟實惠的機上服務，例如機上的餐飲和小食，並可讓乘客額外付費購買Wi-Fi和機上娛樂等服務。國泰航空表示，樂見旗下HK Express躋身全球五大最佳低成本航空公司之列，是繼早前獲得全球最安全的低成本航空公司後再下一城。
國泰航空位列全球最安全航空公司第三 HK Express問鼎最安全廉航首位 (附名單)
國泰航空近年一度出現「身份危機」 林紹波憶結束港龍航空屬困難決定
▼2025年全球最佳航空公司首25位▼
- 大韓航空 (Korean Air)
- 卡塔爾航空 (Qatar)
- 紐西蘭航空 (Air New Zealand)
- 國泰航空
- 新加坡航空 (Singapore Airlines)
- 阿聯酋航空 (Emirates)
- 日本航空 (Japan Airlines)
- 澳洲航空 (Qantas)
- 阿提哈德航空 (Etihad)
- 土耳其航空 (Turkish Airlines)
- 長榮航空 (EVA Air)
- 斐濟航空 (Fiji Airways)
- 維珍航空 (Virgin Atlantic)
- 全日空 (ANA)
- 墨西哥航空 (Aero Mexico)
- 加勒比海航空 (Air Caraibes)
- 泰國國際航空 (Thai Airways)
- 星宇航空 (STARLUX Airlines)
- 越南航空 (Vietnam Airlines)
- 斯里蘭卡航空 (Sri Lankan Airlines)
- 法國航空 (Air France)
- 荷蘭皇家航空公司 (KLM)
- 喀里多尼亞航空 (Air Calin)
- 毛里裘斯航空 (Air Mauritius)
- 嘉魯達印尼航空 (Garuda Indonesia)