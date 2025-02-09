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2025-02-09 22:21:34

全球最佳航空公司排名2025｜國泰排第四力壓新加坡航空 大韓第一

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國泰航空在「2025年全球最佳航空公司」位列第四。(資料圖片／林俊源攝)

國泰航空在「2025年全球最佳航空公司」位列第四。(資料圖片／林俊源攝)

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全球知名國際航空安全評價網站AirlineRatings.com公布「2025年全球最佳航空公司」(World's Best Airlines For 2025)排名，本港的國泰航空位列第四，繼續位列首5名，榜首就由大韓航空奪得，第二、三和五位分別是卡塔爾航空、紐西蘭航空和新加坡航空。

2025年全球最佳航空公司首位為大韓航空。(Unsplash圖片) 卡塔爾航空在「2025年全球最佳航空公司」排第二。(Unsplash圖片) 紐西蘭航空在「2025年全球最佳航空公司」排第三。(Pexels圖片) 新加坡航空在「2025年全球最佳航空公司」排第五。(資料圖片) 國泰航空和HK Express分別在2025年「全球最佳航空公司」和「全球最佳廉價航空」排第四。(資料圖片／羅庸軒攝)

國泰：續位列前5名感榮幸

AirlineRatings.com上月的發表「2025年最安全航空公司名單」，聚焦於航空公司的安全性，而近日發表的全球最佳航空公司排名，就較側重於乘客舒適度、意見等元素。機構指出，要入選首25位全球最佳的航空公司要符合一系列條件，包括不論飛行時間長短都必須提供餐飲和小食、經濟艙座椅間距最少要有31吋等，而其餘非必須項目就包括Wi-Fi可用程度、高級經濟艙服務等。

國泰航空集團表示，很榮幸繼續位居全球最佳航空公司的前5名位置，期待機隊今年將引入更多經升級和改良的波音777-300ER型號客機，這款機型最近於香港往返倫敦的航線投入服務，獲得顧客的正面評價及讚賞。國泰又指，未來會繼續致力於投資和進一步提升顧客體驗，並將於來年有更多令人期待的發展。

HK Express最佳廉航排第四

另外，AirlineRatings.com同時有評估20間全球最佳廉價航空，本港的HK Express(香港快運)位列第四，新加坡航空旗下的廉航酷航(Scoot)則排第八。機構指，入選的廉航需要提供經濟實惠的機上服務，例如機上的餐飲和小食，並可讓乘客額外付費購買Wi-Fi和機上娛樂等服務。國泰航空表示，樂見旗下HK Express躋身全球五大最佳低成本航空公司之列，是繼早前獲得全球最安全的低成本航空公司後再下一城。

國泰航空位列全球最安全航空公司第三　HK Express問鼎最安全廉航首位 (附名單)

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▼2025年全球最佳航空公司首25位▼

  1. 大韓航空 (Korean Air)
  2. 卡塔爾航空 (Qatar)
  3. 紐西蘭航空 (Air New Zealand)
  4. 國泰航空
  5. 新加坡航空 (Singapore Airlines)
  6. 阿聯酋航空 (Emirates)
  7. 日本航空 (Japan Airlines)
  8. 澳洲航空 (Qantas)
  9. 阿提哈德航空 (Etihad)
  10. 土耳其航空 (Turkish Airlines)
  11. 長榮航空 (EVA Air)
  12. 斐濟航空 (Fiji Airways)
  13. 維珍航空 (Virgin Atlantic)
  14. 全日空 (ANA)
  15. 墨西哥航空 (Aero Mexico)
  16. 加勒比海航空 (Air Caraibes)
  17. 泰國國際航空 (Thai Airways)
  18. 星宇航空 (STARLUX Airlines)
  19. 越南航空 (Vietnam Airlines)
  20. 斯里蘭卡航空 (Sri Lankan Airlines)
  21. 法國航空 (Air France)
  22. 荷蘭皇家航空公司 (KLM)
  23. 喀里多尼亞航空 (Air Calin)
  24. 毛里裘斯航空 (Air Mauritius)
  25. 嘉魯達印尼航空 (Garuda Indonesia)

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