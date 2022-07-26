全環控水耕研發中心第二期正式投入運作 新技術栽種西洋菜等品種

「全環控水耕研發中心」第二期今日（26日）正式投入運作。中心第二期與漁農自然護理署（漁護署）介紹三種最新引入的水耕種植科技，以及利用環控水耕技術成功栽培的三種農作物。

漁護署發言人表示，設立中心第二期旨在向業界示範更多先進的農業技術，積極與本地科研機構及大專院校合作，並為業界提供一個培訓場地，促進知識轉移並開發農業技術，提升業界的競爭力。發言人又指，中心第二期展示的三款水耕新科技——「可移動水耕栽培系統」、「氣霧耕作系統」及與香港中文大學合作研發的「自動化水耕種植系統」，既可善用空間，亦可節省人力資源，進一步提高生產效率。

「可移動水耕栽培系統」可盡量利用有限工作空間，從而提高樓面種植面積及產量。利用種植架的遙控系統遠端監控及管理各類環境參數，亦可減少農場的操作人手。「自動化水耕種植系統」則可代替人手精準地進行重覆性的生產步驟，有效節省人力資源。農民更可透過簡單易用的任務排程系統，將種植工序安排在非辦工時間進行，令農場的生產計劃更具彈性。

此外，旋轉式設計的「氣霧耕作系統」採用噴霧式灌溉系統，既減少灌溉水用量，亦能大幅減少種植燈的數量，使其耗電量較傳統水耕設施低。該系統的結構輕巧，容易組裝，十分適合在有限的空間使用。

「全環控水耕研發中心」成功栽種西洋菜、紫白菜苗和金盞花

發言人續指，中心二期近日成功栽種出兩種蔬菜及一種食用花──西洋菜、紫白菜苗和金盞花。西洋菜生長速度快，一般兩個月可採收三次；紫白菜苗是雜交新品種，富含花青素，口感軟滑；金盞花含豐富葉黃素，可製成甜品或花茶。三個品種均營養豐富，可用於多種菜式，而且容易種植，由播種至收成只需24至50天不等，利用環控水耕技術更可全年生產。

為推動技術知識轉移並吸引年輕一代投身農業，「全環控水耕研發中心」今年首次推出「水耕種植實習培訓先導計劃」，為有興趣投身本地水耕農業的投資者、初創農夫及本地專上學生提供經營室內環控水耕農場的專業知識及實習機會。