兩成受訪者歷「偷除套」性暴力 僅3.5%報警 團體促改革性罪行條文

進行性行為時使用安全套，是保障雙方安全的重要方式。「未經同意下移除安全套」(或稱「偷偷除套」)是指一方在性交過程中未經當事人同意擅自移除安全套，在部分國家列為性侵行為。關注婦女性暴力協會發表「未經同意下移除安全套」的性暴力受害者經歷研究，發現兩成受訪者曾經歷上述性暴力行為，當中兩成受害人未有任何跟進；僅3.5%報警求助。協會促請政府盡快就性罪行改革修例，無分性別地明確加強保障，同時改進現存支援服務。 《偷偷除套等於性侵──「未經同意下移除安全套」及相關性暴力經驗調查研究報告》分為問卷和訪談部分，問卷在去年10月至本年2月進行，收回277份有效問卷，64.6%為女性，26%為男性，其他性別佔9.4%。研究發現，95.3%受訪者能指出「偷偷除套」違反性同意中的知情原則，74.4%認為情況屬性侵。協會指，據性暴力普遍定義，違反當事人性同意的性行為等同於性暴力，但上述落差反映部分受訪者對性暴力的認知仍存一定的模糊性。

兩成受害人未有任何跟進 受害情況方面，57人曾經歷「偷偷除套」，佔整體20.6%，顯示相關行為並非罕見；侵犯者最多為親密伴侶和網友，分別佔40.4%和36.8%。事後求助方面，最多人尋求「性病檢測」和「緊急避孕」，分別佔47.4%和40.4%；而21.1%受害人事發後未有任何跟進處理；僅2人報警求助，佔3.5%，反映絕大部分受害人都不會選擇循刑事司法途徑處理事件。 協會與10位曾經歷上述性暴力行為的受害人作深入面談。研究發現，受害人們均能界定「偷偷除套」有違性意願及知情同意的原因。事主Lily(化名)認為，無套或內射只能夠發生在認可的親密伴侶身上。她又指，侵犯者是在未經受害人同意及允許下進行無套性交，不但分別涉及罔顧、欺詐，亦違反了受害人對進行有套性交、參與安全性行為之意願。

關注婦女性暴力協會資深研究主任邱志衡表示，研究發現受害人求助上困難重重，因相關詞彙在香港並不普及；加上主流社會對性議題的保守態度，受害人憂被質疑。再者，目前本港法例缺乏清晰針對此類性侵行為的法律條文，亦缺乏一個對於「性意願」或「知情同意」完善且明確的法律定義，制度缺陷令受害人難以尋求司法公義。 協會建議改革性罪行相關法律條文 協會總幹事莊子慧建議，政府於性罪行改革條例中就「同意」訂立清晰且明確的法律定義，並增設「不能合理視作構成同意情況」的列表，將「偷偷除套」等違反安全性行為共識的性侵犯行為涵蓋在內。

此外，莊子慧又表示，在缺乏相應的詞彙的情況下，令受害人也不確定是否屬於性侵，求助時困難重重，可見教育十分重要，特別是對相關專業人員包括醫護人員和執法人員的培訓。她續指，考慮到受害人對緊急醫療支援的需要，相關醫療資訊應更透明，使受害人更容易獲取支援，尤其包括緊急避孕藥和HIV暴露後預防性投藥。