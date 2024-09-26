八成擴散性乳癌四期患者無定期檢查　四期乳癌新分類法有望助治療

香港乳癌基金會轄下香港乳癌資料庫發表《香港乳癌資料庫第16號報告》，分析在2006至 2018年期間確診入侵性乳癌，並已加入香港乳癌資料庫的患者數據。香港乳癌資料庫督導委員會成員郭子熹指出，研究發現近七成初診擴散性乳癌患者(dnMBC)中，有三個或以上已知與乳癌相關的風險因素，包括未生育或遲生育、從未餵哺母乳，以及肥胖和缺乏運動等。

乳癌威脅女性健康，香港乳癌基金會發表報告，指研究發現初診擴散性乳癌第四期患者中，近八成從未接受定期乳房檢查，逾四成從未接受任何乳房檢查，有患者甚至在症狀出現後逾3個月才求診。研究又發現，美國團隊對第四期患者的新分類方法，或有助未來設計個人化治療策略，提高四期患者存活率。

近八成dnMBC患者從未接受任何定期乳房檢查，逾四成從未接受任何乳房檢查，半數人從未進行自我乳房檢查。另外，七成dnMBC患者更拖延至症狀出現後逾三個月才求診。而在確診時，較多dnMBC患者有兩個或以上的症狀，以及出現乳頭下陷和潰瘍等無痛乳房腫瘤以外的症狀。

新分類系統或有助 設計個人化治療策略

美國Plichta團隊又將患者按根據腫瘤特徵、受體狀況、擴散數目與位置等因素，將第四期患者按三年整體存活率的相近度分類為第四A期至四D期，相應的5年整體存活率為90%、66.6%、50.5%及26.5%，相較按腫瘤的生物學亞型分類，未有發現統計學上的顯著差異，研究認為若上述分期系統能通過驗證，有助設計個人化治療策略。