八達通提醒市民 注意偽冒電郵網站程式

八達通卡公司今日(19日)提醒市民和客戶提高警覺注意可疑電郵、網站及流動應用程式。八達通澄清，有關電郵、網站及流動應用程式與公司無任何關係，並已通知香港金融管理局。若任何人有疑慮，或者曾在上述可疑網站提供個人資料，請致電 2266 2222與八達通卡公司聯絡。

其中一封偽冒由八達通卡公司發出之電郵，內附連結令客戶點擊至未經授權網站，該網站要求客戶輸入個人及信用卡資料。

以下為該未經授權電郵之寄件者：

• do-not-reply@bling[.]com[.]br

以下為該未經授權之網站：

• https[:]//u[.]to/2ToGIA

• https[:]//web-awerna[.]instawp[.]xyz/

• https[:]//dk-b-oeznvqokm292886[.]codeanyapp[.]com/