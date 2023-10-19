八達通提醒市民 注意偽冒電郵網站程式

八達通卡公司今日(19日)提醒市民和客戶提高警覺注意可疑電郵、網站及流動應用程式。八達通澄清，有關電郵、網站及流動應用程式與公司無任何關係，並已通知香港金融管理局。若任何人有疑慮，或者曾在上述可疑網站提供個人資料，請致電 2266 2222與八達通卡公司聯絡。
其中一封偽冒由八達通卡公司發出之電郵，內附連結令客戶點擊至未經授權網站，該網站要求客戶輸入個人及信用卡資料。
以下為該未經授權電郵之寄件者：
• do-not-reply@bling[.]com[.]br
以下為該未經授權之網站：
• https[:]//u[.]to/2ToGIA
• https[:]//web-awerna[.]instawp[.]xyz/
• https[:]//dk-b-oeznvqokm292886[.]codeanyapp[.]com/
另外，八達通亦注意到市面出現有關以「八達通」相近字為名的可疑網站和社交媒體貼文，當中字眼包括但不限於 : 八達幣 (BDB) / 四通八達平台 / 四通八達APP / 四通八達項目
以下為可疑之網站：
• www[.]stbd[.]top
• www[.]stbd[.]cc
• www[.]sitongbada[.]cc
• www[.]sitongbada[.]org
• xgbdb[.]com
以下為可疑之流動應用程式下載連結：
• https[:]//ldy[.]stbd[.]top/app/20230928220229[.]apk