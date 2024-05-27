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2024-05-27 22:48:58

公務員事務局率團訪內地3所大學 鼓勵港生投身公務員行列

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公務員事務局一般職系處長陳信禧在深圳大學向港生介紹政府的工作機會。

公務員事務局一般職系處長陳信禧在深圳大學向港生介紹政府的工作機會。

為鼓勵更多正就讀內地大學的香港學生加入特區政府公務員團隊，公務員事務局首次率團，與民航處、土木工程拓展署、路政署及康樂及文化事務署代表，今日起(27日)一連三日到訪深圳大學、暨南大學和華僑大學分別位於深圳、廣州、廈門和泉州的校區舉辦招聘講座。

公務員事務局一般職系處長陳信禧今日在深圳大學招聘講座向在座的香港學生表示，特區政府不同部門及職系每年均招聘大量人手，為年輕人提供不同類型和性質的工作機會，以及長線穩定的事業發展，適合有志貢獻國家、服務香港及接受挑戰的人士投考。公務員事務局去年曾到廣東和福建的大學進行招聘講座，為數不少的香港學生都對公務員職位表示興趣。今次是公務員事務局首次聯同數個部門組團，到訪廣東及福建的大學，向香港學生介紹特區政府提供的多元化就業機會。他鼓勵有志服務社會的香港學生及早裝備自己，投身公務員行列。

公務員事務局率團訪內地大學。 公務員事務局率團訪內地大學。 公務員事務局率團訪內地大學。 公務員事務局率團訪內地大學。

招聘講座介紹行政主任、文書及秘書職系、見習航空交通管制主任、見習土木工程師、見習土力工程師、見習工程地質師、技術主任、監工、康樂事務經理、康樂助理員和公務員／合約救生員的工作、入職條件和招聘程序等資訊外，更首次設有模擬面試環節，讓學生親身體驗面試過程，接受即場評估及指導，豐富他們的面試經驗和技巧。該團將於明日及後日分別到訪暨南大學及華僑大學進行招聘講座。
 

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