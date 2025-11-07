公立醫院殮房明年改收費　殯儀業界建議勸喻取代收費

醫管局上周五(31日)公布，明年元旦起公立醫院殮房由現時免費變收費。新安排下除首3日不另收費，第4日起日收100元，至第18日起更增至日收200元，第34日起大幅增至550元。

殯儀業商會理事長鄭志傑今早(7日)在港台節目表示，一般市民處理先人遺體的整個過程可能長達20天，如文件程序未能及時處理，可能會延遲至一個月，因此一個月免費期會更為合理。他又建議當局以勸喻形式替代收費，指醫生和醫院主動「溫馨提示」家屬及時領取先人遺體，避免遺體出現變化，殮房人員亦可減少遺體產生變化的壓力，亦可令事件更正面，家屬更有積極性。