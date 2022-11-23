公院過去5年被拖5.5億醫療費 盧寵茂：當中2.5億收唔返

疫情爆發至今已接近3年，第5波疫情更令醫院服務爆煲，醫療系統負擔會否過重亦令人關注。醫務衞生局局長盧寵茂今日以書面答覆回應立法會議員陳沛良質詢，他指出過去5個年度，公立醫院共被拖欠5億5千萬醫療費用，其中約2億5千萬費用需要撇帳。

拖欠日數最高為療養或精神科病人

醫衛局表示，過去五個財政年度的撇帳金額佔總醫療費用的百分比約2%至2.7%。每年平均逾4萬宗合資格人士及約4,000宗非合資格人士拖欠醫療費用個案。以拖欠費用計算，非合資格人士拖欠的醫療費為合資格人士的兩倍。局方又指，自疫情至2022年3月，公立醫院共接收約1,200名非合資格人士入院，當中271人拖欠醫療費用，共涉及1,000萬。而拖欠醫療費用日數最高的人士為四位療養或精神科病人，他們因為醫療需要而留院接受較長時間的治療。至於其他個別個案需要入境處對病人的身分調查及核實，因此需時較長，部分個案亦最終得到醫療費用的減免。