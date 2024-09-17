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2024-09-17 22:00:00

六合彩中秋金多寶｜攪珠結果出爐 頭獎1.5注中每注派逾5000萬

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六合彩中秋金多寶｜9.17攪珠一注獨中袋8000萬　即睇4個最旺號碼(附十大幸運投注站)

六合彩中秋金多寶｜9.17攪珠一注獨中袋8000萬　即睇4個最旺號碼(附十大幸運投注站)

【9月17日更新】馬會今年六合彩中秋金多寶將於今晚(17日)舉行，今期攪珠將有5,500萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。中秋金多寶攪珠結果出爐，攪出號碼為5、18、21、24、27、44，特別號碼10；頭獎1.5注中，每注派$50,366,360；二獎4.5注中，每注派$1,522,180；三獎251注中，每注派$72,770。

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中秋金多寶2024｜馬會提供的「幸運號碼」及小胋士。(馬會文件截圖) 截至今年4月4日，中環士丹利街仍然是最幸運投注站，共攪出頭獎47次。(馬會網頁截圖)

六合彩中秋金多寶4個號碼特別旺

中秋金多寶攪珠自1985年舉辦以來，共舉行過38次，是歷史最悠久的金多寶。據馬會統計，中秋金多寶歷年來攪出最多次數的號碼是「7」號及「15」號，分別攪出過10次；其次是「12」號及「40」號，分別被攪出9次。

  • 7號15號；攪出次數為10

  • 12號、40號；攪出次數為9

六合彩中秋金多寶幸運兒多以複式購票

另外，馬會指今年5個金多寶中，有4位幸運兒以複式獎券中頭獎，詳情如下：

攪珠日期｜金多寶｜頭獎彩票購票方式

  • 30/07/2024｜暑期金多寶｜9個號碼複式運財獎券(半注)、5膽拖4腳自選獎券(半注)

  • 09/06/2024端午金多寶｜無人中
  • 30/03/2024復活節金多寶｜9個號碼複式運財獎券(半注)
  • 14/02/2024新春金多寶12個號碼複式運財獎券(1注)、8個號碼複式運財獎券(半注)
  • 03/01/2024｜新年金多寶｜無人中

​​​​​馬會的貼士指，若顧客有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎(以每注5元「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額)。

六合彩中秋金多寶中環士丹利街屬最幸運投注站

根據馬會網站的統計，截至今年4月4日，中環士丹利街仍然是最幸運投注站，共攪出頭獎47次；其次是屯門市廣場，共44次，荃灣青山道及尖沙咀漢口道則分別有40次及39次。中秋金多寶已於上周四(12日)攪珠後可供投注，截止售票時間為攪珠日、即今晚9時15分。攪珠將於同日晚上9時30分舉行，無綫TVB Plus(82台)將直播。

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六合彩金多寶直播連結

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