六合彩暑期金多寶下周二攪珠　一注獨中頭獎高達5000萬(附十大幸運投注站位置)

馬會表示，過去20次暑期金多寶中，攪出次數最多的號碼為「 10 」號，開出7次，而「 3 」號及「 47 」號曾被攪出6次；「 4 」號、「 6 」號及「 41 」號亦分別出現過5次，這些號碼可稱為「幸運號碼」。

六合彩｜多位幸運兒以複式獎券中獎

馬會亦有公布，近4次金多寶攪珠，有5位幸運兒以複式獎券中頭獎。

馬會教路，大家如有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎(以每注5元「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額)。

六合彩｜近4次金多寶攪珠結果