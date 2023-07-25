六合彩暑期金多寶攪珠結果出爐 頭獎2.5注中 每注派2161萬元

六合彩暑期金多寶今日(25日)攪珠，總投注額達$133,688,280。頭獎2.5注中，每注派$21,616,130；二獎7.5注中，每注派$712,900；三獎310.5注中，每注派$45,910。

馬會表示，過去20次暑期金多寶中，攪出次數最多的號碼為「 10 」號，開出7次，而「 3 」號及「 47 」號曾被攪出6次；「 4 」號、「 6 」號及「 41 」號亦分別出現過5次，這些號碼可稱為「幸運號碼」。

六合彩｜多位幸運兒以複式獎券中獎

馬會亦有公布，近4次金多寶攪珠，有5位幸運兒以複式獎券中頭獎。

馬會教路，大家如有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎(以每注5元「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額)。

六合彩｜近4次金多寶攪珠結果

金多寶攪珠日期 金多寶 頭獎彩票購票方式 22/ 06/ 2023 端午金多寶 無人中 08/ 04/ 2023 復活節金多寶 6個號碼單式自選獎券（1注） 7個號碼複式運財獎券（1注） 7個號碼複式自選獎券（半注） 8個號碼複式自選獎券（半注） 5膽拖2個號碼自選獎券（半注） 26/ 01/ 2023 新春金多寶 7個號碼複式自選獎券（半注） 03/ 01/ 2023 新年金多寶 8個號碼複式運財獎券（1注）

六合彩｜5000萬金多寶投注站盛況：