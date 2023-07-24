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2023-07-24 09:15:00

六合彩暑期金多寶明日攪珠　一注獨中頭獎高達5000萬(附十大幸運投注站位置)

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六合彩暑期金多寶｜六合彩暑期金多寶下周二攪珠，一注獨中頭獎高達5000萬。(資料圖片／蘇文傑攝)

【7月24日更新】六合彩暑期金多寶攪珠將於明日(725日)舉行，特設3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。

攪珠將於下周二晚上930分舉行，無綫財經體育資訊台(85台)將全程直播，截止售票時間為當晚915分。

六合彩暑期金多寶｜六合彩暑期金多寶下周二攪珠，一注獨中頭獎高達5000萬。(資料圖片)

六合彩暑期金多寶「幸運號碼」

馬會表示，過去20次暑期金多寶中，攪出次數最多的號碼為「10」號，開出7次，而「3」號及「47」號曾被攪出6次；「4」號、「6」號及「41」號亦分別出現過5次，這些號碼可稱為「幸運號碼」。

六合彩｜暑期金多寶「幸運號碼」攪出次數

過去20次暑期金多寶「幸運號碼」
（包括特別號碼）

攪出次數 

10

各7次

13、47

各6次

4、6、41

各5次

六合彩暑期金多寶｜六合彩暑期金多寶下周二攪珠，一注獨中頭獎高達5000萬。(資料圖片)

▼六合彩｜十大幸運投注站▼

 

▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖） ▼六合彩｜十大幸運投注站。（AM730製圖）

六合彩｜多位幸運兒以複式獎券中獎

馬會亦有公布，近4次金多寶攪珠，有5位幸運兒以複式獎券中頭獎。

馬會教路，大家如有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎(以每注5元「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額)。

六合彩｜近4次金多寶攪珠結果

金多寶攪珠日期

金多寶

頭獎彩票購票方式

22/ 06/ 2023

端午金多寶

無人中

08/ 04/ 2023

復活節金多寶

6個號碼單式自選獎券（1注）

7個號碼複式運財獎券（1注）

7個號碼複式自選獎券（半注）

8個號碼複式自選獎券（半注）

5膽拖2個號碼自選獎券（半注）

26/ 01/ 2023

新春金多寶

7個號碼複式自選獎券（半注）

03/ 01/ 2023

新年金多寶

8個號碼複式運財獎券（1注）

六合彩暑期金多寶｜馬會十大幸運投注處位置圖。(馬會)

六合彩十大幸運投注處位置圖（截至2023年5月10日）

  1. 中環士丹利街(47次)，地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
  2. 屯門市廣場(44次)，地址：屯門市廣場第三期地段277號地下
  3. 荃灣青山道(39次)，地址：青山公路-荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖
  4. 尖沙咀漢口道(39次)，地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
  5. 上環干諾道西(38次)，地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D-F及G1舖
  6. 觀塘廣場(37次)，地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15及M20
  7. 九龍灣德福(35次)，地址：九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖
  8. 上水石湖墟(33次)，地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
  9. 大埔廣場(33次)，地址：安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
  10. 大埔廣褔道(30次)，地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下

六合彩暑期金多寶獎券發售日期

馬會提供市民，暑期金多寶獎券將於周四(7月20日)攪珠後，在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日(7月25日)晚上9時15分。

六合彩｜場外投注處服務時間一覽

六合彩｜暑期金多寶常見問題

六合彩｜暑期金多寶獎券的發售日期？

暑期金多寶獎券將於周四(7月20日)攪珠後，在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售...詳情到此

六合彩｜有多位幸運兒以複式獎券中獎？

馬會表示，馬會亦有公布，近4次金多寶攪珠，有5位幸運兒以複式獎券中頭獎；並教大家...詳情到此

六合彩｜暑期金多寶「幸運號碼」是甚麼？

馬會表示，過去20次暑期金多寶中，攪出次數最多的號碼為「10」號，共開出...詳情到此

 

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