冠軍賽馬日逾4.6萬人入場 逾9300人屬遊客 馬會推兩款海外旅客體驗套票100人購買

來自澳洲的旅客購買「尊尚禮遇套票」，在「駿軒」的露台專區欣賞賽事。

「富衛保險冠軍賽馬日」昨在沙田馬場舉行，吸引超過4.6萬入場，當中旅客人數逾9,300人，是歷來冠軍賽馬日新高，當中逾8,200人為內地旅客，相比去年冠軍賽馬日增加近六成；另有逾1,000名海外遊客。馬會指，積極推動賽馬旅遊下，今個馬季截至昨日的賽事共吸引逾13.6萬名旅客來港觀賞賽馬賽事，遠超上個馬季全季總數的9.3萬人。

馬會亦首次在大型賽馬日，為海外客旅行團推出兩款體驗套票，合共售出近100份。其中一套是為旅行團旅客而設的「尊尚禮遇套票」，持票者可在完成提升工程並重開的高端馬場餐飲場所「駿軒」享用精美自助餐，並品嘗特級威士忌。「駿軒」特設的專用出入口通往露台專區觀看賽事。該批旅客中，有16名屬會展獎勵旅遊(MICE)旅客，來自澳洲中大型企業行政總裁組成的私人團體。