前特首梁振英次女梁齊昕猝逝　終年33歳

警方就事件回覆傳媒指，女事主姓梁，33歲。警方於8日晚上10時40分，接獲愛德街1號的職員報案，指女事主懷疑於上址一單位內暈倒。救援人員接報到場，發現女事主倒臥在床上，現場被證實死亡。死因有待驗屍後確定。案件列作「屍體發現」跟進。凌晨1時許，梁振英由便衣警員陪進入公寓。凌晨2時45分左右，2名法醫人員進入公寓大樓。至清晨5時許，梁齊昕遺體由仵工舁送殮房。

香港特別行政區前行政長官、現任全國政協副主席梁振英的次女梁齊昕猝逝。昨晚10時40分，警方接獲筲箕灣愛德街1號一服務式公寓職員報案，指發現一名女住客昏迷倒臥在房間地上，救護人員到場，經檢查後證實事主當場不治，警員經調查後，相信事件無可疑，案件列「屍體發現」，其死因則有待驗屍後確定。

梁振英：目前可以排除自殺和其他的可疑

梁振英於清晨約5時，在其社交媒體Facebook發文證實女兒離世。他在帖文中寫道：「齊昕走了，走得很突然，沒有留下集言片語，只是安詳的躺在床上，前幾天她還主動去接種流感疫苗。感謝警方和法醫的調查，目前可以排除自殺和其他的可疑。感恩各位朋友在我們一家最困難時刻的關心、理解和慰問。」