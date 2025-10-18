創新科技嘉年華今日起至10.26舉行　展示多項發明及研究

創新科技嘉年華今日起至10月26日在科學園舉行，以「創科點亮夢想」為主題，透過展示香港最新的創新科技成果，提升社會對創新科技的關注及興趣。 署理財政司司長黃偉綸為活動主持開幕禮。他表示，政府會繼續善用香港的優勢，透過政策引導、資金支援、人才培育，全方位推動創科發展，鞏固香港作為國際創科中心的地位。他希望市民透過創新科技嘉年華，盡情探索，感受創科為社會帶來的好處，更加支持香港的創科發展。



嘉年華歡迎各年齡層的市民參與，匯聚約50個活動夥伴，包括展示大學、研發中心、政府部門和教育機構的發明及研究。另外，會舉辦約150場創科工作坊及10多場網上講座。

在嘉年華期間，亦同時舉辦第二屆「城市創科大挑戰」創意展，透過模擬情境展示優勝方案原型，讓公眾親身體驗及試用。第二屆「城市創科大挑戰」以「香港有計」為主題，邀請各界就「山人有計」（提升郊野公園和露營地點營運管理及遠足者大自然體驗）和「幫人有計」（提升對照顧者的支援）兩個議題提供創科方案。20隊來自大學／大專院校組及公開組的優勝方案，獲得創新科技署提供的研發資源，經過大半年培訓和不斷優化，優勝隊伍已改良創新方案，製造出原型，並陸續在超過50個特定試點，包括政府部門或社區團體試用，預計試用人數接近5,000人。

場內設有雪糕車 此外，今年會場設有雪糕車，參加者於嘉年華期間的兩個週末(10月18、19、25及26日)在場內完成指定任務後，有機會獲得限量精美禮品福袋一份，以及雪糕一球。另外，人氣卡通人物「大偵探福爾摩斯」將於嘉年華期間登場，與參加者合照留念。