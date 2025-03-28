創新與使命：三建造業傑青點燃行業新火花

吳沛林PL寄語新一代終身學習的重要性

2021年建造業傑青得獎者–吳沛林PL：從建築材料到教育傳承的追求 PL是一位專注於建築材料的專業人士，致力於投身建造業研究，尤其關注新材料的開發與應用。他的研究目標是降低水泥中的碳排放，同時確保材料的品質。吳沛林目前在進修「高校教師教學能力深造證書」課程，以提升教學技能為目標，為學生提供更好教育。他的理念是將專業知識傳承，又認為社會未來是屬於年青人的。 PL在2021年參加CIOYPA，最初只想與年青人建立連繫並分享經驗。「我有機會接受好教育，又入咗呢個我好鍾意嘅行業，所以樂於分享經驗畀年輕一輩。」參加選舉對他來說是回饋行業的機會，而非個人榮譽。他說：「選舉係一個宣傳建造業嘅好機會，可以利用呢個契機來搭建橋樑，促進業內專才同年青一代之間交流同合作。獲選後我有更強責任感，覺得要幫年輕人創造機會，畀佢哋喺熱愛嘅行業中，發揮潛能、實現理想。」 他亦強調終身學習的重要性：「AI應用快速湧現，進入工業革命4.0，年輕人要持續學習唔可以落後。」他亦反思行業挑戰，例如香港建材行業規模細，需跨境合作，但他堅持研究要落地應用：「要同業界溝通好點應用，避免浪費資源。」他寄語新一代：「行業有週期性，應該關注長遠發展，因為城市嘅進步始終依賴建造業發展。」

2023年建造業傑青得獎者–呂樂倫Terence：從數碼工程到行業新藍圖的開拓 Terence是一位數碼工程界的先鋒，專注於將科技融入建造業。他提到：「我出身工程，一直從事基建、設計同專案管理。」早在2011年，當時AI尚未流行，但他已見其技術潛力，故自學Machine Learning並開發出預測設計的演算方法：「當年我設計咗一個演算法，叫電腦學我嘅設計，預測未來嘅新設計點樣適應周邊環境。」及後他創辦公司，推出智慧工地平台，利用IoT傳感器和CCTV，結合大模型（Large Language Model）提升管理效率。他說：「呢個平台係一個中央控制室，利用人工智能（Generative AI）理解同預測，畀建議工人點樣可以進一步提升工地安全。」他的理念是解決行業痛點：「創科嘅意義在於解決痛點；簡單如每日填form浪費時間、人力成本及有機會出錯，事實上使用數碼方式就可以輕鬆解決。」 Terence參加CIOYPA是為了擴闊視野和爭取專業社群的認同。他說：「我想見識行內傑出人士點樣發光發亮，以及想擴闊自己眼界。」數碼工程當時未被認可，常被質疑「電腦點砌磚」，所以希望通過選舉與來自不同背景的專業人士互動，展示自己的專業能力和新藍圖價值，並有幸獲得業界認同。他提到：「當選後覺得呢個係一個好好嘅渠道證明數碼化嘅價值，又可以畀機會我向唔同工種嘅從業員分享自己嘅經驗同見解，推動業界發展。」 參選過程中, 他亦反思創業艱辛：「開公司好多晚睡不著，存款不斷跌，但唯有使命感推我盡力做。」他認為正正是這股幹勁，讓本可選擇穩定工作的他，決定開創新道路。而獲獎更啟發了他除專注於技術發展外，更有力去證明數碼工程的可行性：「我希望話畀人知要敢於跳出框框，堅持自己嘅信念，數碼工程呢條路係行得通。」