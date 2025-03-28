創新與使命：三建造業傑青點燃行業新火花

有無想過用自己的努力改變行業發展以至影響社會？這個看似遙不可及的目標，卻是3位受訪者的動力來源，時至今日，他們當選了「建造業傑出青年選舉」（CIOYPA），一步一步達成目標，成就亦獲業界肯定。這項由建造業議會（CIC）舉辦的選舉，見證了他們在行業中的創新與貢獻，並激發了他們對未來的使命感。他們呼籲同儕參加今屆 CIOYPA，為自己和行業發光發亮！截止報名日期為4月3日！立即登入了解選舉詳情及報名
今年「建造業傑出青年選舉」（CIOYPA）已踏入第4屆，這個建造業界兩年一度的盛事，旨在表彰在建造業中展現傑出成就的年青建築人，鼓勵他們敢於挑戰傳統、推動行業轉型。今年選舉以「專業領航 成就夢想」為主題，嘉許以專業精神建造未來、以創新思維推動業界發展之傑出人才。得獎者可參與行業交流活動，擴展影響力並促進個人及職涯發展。
3位歷屆「建造業傑青」同樣來自「創新科技、設計、學術及其他」範疇，他們的分享體現了這項選舉的核心價值：創新、責任與傳承。獲選CIOYPA後，2021年建造業傑青得獎者之一 – 吳沛林PL、2023年建造業傑青其中兩位得獎者 – 呂樂倫Terence和林忠澤Arthur各自實現夢想，同時為建造業注入新動力。PL感受到「從2019年至2023年，至即將誕生的2025年建造業傑青, 這段時間凝聚了一股強大且充滿熱誠和幹勁的年青新力量」，令他進修高校教學深造證書，決心鋪路畀年輕人：「攞獎後有更大使命感，覺得要幫佢哋，為社會培養人才。」
Terence夢想開拓數碼工程新藍圖，並立志於創業之路。獲選後覺得「呢個選舉係一個好途徑去同唔同持份者交流, 分享想法、創意同靈感」，他看到行內不同崗位的協作潛力，深信只要證明到建築信息模擬 (BIM) 及數碼分身（Digital Twin)可以更安全、更有效地管理工程，業界一定會逐漸使用數碼工程管理平台，並以其堅定的信念作為克服創業艱辛的動力來源：「曾經存款跌到個位數，但猶幸喺公司成立了不久，已獲得多個大型工程客戶嘅支持，證明咗我選擇咗正確嘅路。」
Arthur則從科技專才轉型為社會價值創造者，獎項賦予他更進一步的使命感：「如今追求嘅不僅是商業獲利，更要透過專業改變市民大眾嘅生活模式，為社會帶來正面嘅影響。」他將環保生活概念注入專案設計，透過遊戲化ESG任務並配合獎賞，推廣至各區公共屋邨，成功實現了用智慧科技提升市民幸福感的夢想。三人透過選舉實現了不同的目標 — 傳承、數碼化和社會價值，還互相啟發共同推動業界進步。他們的故事告訴我們，獲選只是旅程的起點，但最重要是踏出第一步，參加CIOYPA啟動實現夢想的引擎！
截止報名日期：2025年4月3日
選舉詳情
2021年建造業傑青得獎者–吳沛林PL：從建築材料到教育傳承的追求
PL是一位專注於建築材料的專業人士，致力於投身建造業研究，尤其關注新材料的開發與應用。他的研究目標是降低水泥中的碳排放，同時確保材料的品質。吳沛林目前在進修「高校教師教學能力深造證書」課程，以提升教學技能為目標，為學生提供更好教育。他的理念是將專業知識傳承，又認為社會未來是屬於年青人的。
PL在2021年參加CIOYPA，最初只想與年青人建立連繫並分享經驗。「我有機會接受好教育，又入咗呢個我好鍾意嘅行業，所以樂於分享經驗畀年輕一輩。」參加選舉對他來說是回饋行業的機會，而非個人榮譽。他說：「選舉係一個宣傳建造業嘅好機會，可以利用呢個契機來搭建橋樑，促進業內專才同年青一代之間交流同合作。獲選後我有更強責任感，覺得要幫年輕人創造機會，畀佢哋喺熱愛嘅行業中，發揮潛能、實現理想。」
他亦強調終身學習的重要性：「AI應用快速湧現，進入工業革命4.0，年輕人要持續學習唔可以落後。」他亦反思行業挑戰，例如香港建材行業規模細，需跨境合作，但他堅持研究要落地應用：「要同業界溝通好點應用，避免浪費資源。」他寄語新一代：「行業有週期性，應該關注長遠發展，因為城市嘅進步始終依賴建造業發展。」
2023年建造業傑青得獎者–呂樂倫Terence：從數碼工程到行業新藍圖的開拓
Terence是一位數碼工程界的先鋒，專注於將科技融入建造業。他提到：「我出身工程，一直從事基建、設計同專案管理。」早在2011年，當時AI尚未流行，但他已見其技術潛力，故自學Machine Learning並開發出預測設計的演算方法：「當年我設計咗一個演算法，叫電腦學我嘅設計，預測未來嘅新設計點樣適應周邊環境。」及後他創辦公司，推出智慧工地平台，利用IoT傳感器和CCTV，結合大模型（Large Language Model）提升管理效率。他說：「呢個平台係一個中央控制室，利用人工智能（Generative AI）理解同預測，畀建議工人點樣可以進一步提升工地安全。」他的理念是解決行業痛點：「創科嘅意義在於解決痛點；簡單如每日填form浪費時間、人力成本及有機會出錯，事實上使用數碼方式就可以輕鬆解決。」
Terence參加CIOYPA是為了擴闊視野和爭取專業社群的認同。他說：「我想見識行內傑出人士點樣發光發亮，以及想擴闊自己眼界。」數碼工程當時未被認可，常被質疑「電腦點砌磚」，所以希望通過選舉與來自不同背景的專業人士互動，展示自己的專業能力和新藍圖價值，並有幸獲得業界認同。他提到：「當選後覺得呢個係一個好好嘅渠道證明數碼化嘅價值，又可以畀機會我向唔同工種嘅從業員分享自己嘅經驗同見解，推動業界發展。」
參選過程中, 他亦反思創業艱辛：「開公司好多晚睡不著，存款不斷跌，但唯有使命感推我盡力做。」他認為正正是這股幹勁，讓本可選擇穩定工作的他，決定開創新道路。而獲獎更啟發了他除專注於技術發展外，更有力去證明數碼工程的可行性：「我希望話畀人知要敢於跳出框框，堅持自己嘅信念，數碼工程呢條路係行得通。」
2023年建造業傑青得獎者– 林忠澤Arthur：從房地產科技到社會價值的追尋
Arthur是一位房地產科技創業者，專注於將數碼化與可持續發展融入建造業。他的背景橫跨航天與機械工程，早年在非洲推行LED和太陽能項目，十年前已具備國際視野。如今，他利用IoT同AI優化大廈營運，例如節電同垃圾分類，並開發B2C數碼平台，推動智慧生活同ESG個人化。他提到：「我要將房地產同智能設備技術結合，創造智慧生活，讓衣食住行更可持續。」Arthur的理念受COVID-19啟發，他思索：「全香港有4.2萬棟大廈，單靠技術智慧化要幾耐？原來要改變人的思維，先係最快嘅催化劑。」他相信幸福感是最終目標：「做ESG係為咗創造幸福感，社會價值先係核心。」
原來Arthur參加CIOYPA是源於創業的艱辛體驗同理念推廣的渴望。他坦言：「創科好難，無錢無認同，我點撐下去？」他將選舉視為彰顯自我價值的舞台，並希望籍此舞台宣揚理念，實現自己的抱負：「我想知香港有無人認同我嘅理念同價值觀，同時可以推廣我嘅核心思想。」創業二十年，他見盡高低起伏，認為選舉是一個不依靠金錢的宣傳機會。他說：「除咗用錢做marketing，透過呢個舞台可以講出我嘅理念。」對Arthur而言，參加選舉不單止為個人利益，更是為了尋找志同道合的人。
得獎後，Arthur的思維發生重大轉變，從單純推廣IoT技術轉向創造及追求更高的社會價值。他說：「攞獎後我開始問自己點樣喺社會創造價值。」他深刻體會到技術的局限：「IoT可以革新行業，省成本，但社會價值係咩？除咗幫企業慳錢外，我係唔係可以做到更多？」這次得獎, 令他感受到更強的使命感：「攞咗獎，認識到更多志同道合的人, 令我感到肩上嘅責任更重了，覺得更要以身作則, 透過建造業創造社會價值，讓香港甚至全世界人生活得更幸福。」