劉國勳冀羅湖及落馬洲口岸於農曆新年延長開放　今年增24小時口岸

政府因應元旦日凌晨，大批內地旅客滯留本港，提出三方面改善工作，分別是事先開會、延長鐵路服務時間及研究增加24小時通關口岸。民建聯新界北立法會議員劉國勳表示，短期希望在農曆新年先延長羅湖及落馬洲口岸的服務時間。
劉國勳指出，政府在長假期或特別日子都會安排港鐵延長或提供通宵列車服務，相信在事先通知下，可以有檢查及保養的特別安排。他表示事實上，港鐵需預留4小時作路軌檢查及保養工作，即使港鐵連接的羅湖及落馬洲支線管制站，在特別日子最少延長至凌晨2時或更長時間，仍能確保有足夠維修保養時間，相信只要內地管制站願意安排，此方案最快可以實施。
劉國勳：增加24小時口岸「只欠東風」
劉國勳認為，長遠而言應增加更多關口實施24小時通關，而早於疫情前兩地政府亦已有計劃落實，目前可謂「只欠東風」。他建議香園圍口岸可分階段延長服務時間至成為24小時口岸，若深圳灣及香園圍做到24小時通關，將令連接深圳東部（深圳灣）、中部（落馬洲）及西部（香園圍）均有24小時的通關口岸，希望政府可分階段實施，今年內可以有好消息。
國家發改委早前發布《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》列明要提升通關便利度，包括推動更多口岸實施24小時通關措施。劉國勳指，澳門面積及人口比香港小得多，尚且已有多個24小時運作（港珠澳大橋、橫琴、青茂）的關口，香港需加快腳步。