劉國勳冀羅湖及落馬洲口岸於農曆新年延長開放　今年增24小時口岸

政府因應元旦日凌晨，大批內地旅客滯留本港，提出三方面改善工作，分別是事先開會、延長鐵路服務時間及研究增加24小時通關口岸。民建聯新界北立法會議員劉國勳表示，短期希望在農曆新年先延長羅湖及落馬洲口岸的服務時間。

劉國勳指出，政府在長假期或特別日子都會安排港鐵延長或提供通宵列車服務，相信在事先通知下，可以有檢查及保養的特別安排。他表示事實上，港鐵需預留4小時作路軌檢查及保養工作，即使港鐵連接的羅湖及落馬洲支線管制站，在特別日子最少延長至凌晨2時或更長時間，仍能確保有足夠維修保養時間，相信只要內地管制站願意安排，此方案最快可以實施。