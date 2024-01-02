熱門搜尋:
羽田機場 六合彩 日本地震 姜濤 農曆新年2024 叱咤2023 木屋燒烤 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 劉馬車
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-02 18:28:15

劉國勳冀羅湖及落馬洲口岸於農曆新年延長開放　今年增24小時口岸

分享：
劉國勳冀羅湖及落馬洲口岸於農曆新年延長開放　今年增24小時口岸(陳奕釗攝)

劉國勳冀羅湖及落馬洲口岸於農曆新年延長開放　今年增24小時口岸(陳奕釗攝)

政府因應元旦日凌晨，大批內地旅客滯留本港，提出三方面改善工作，分別是事先開會、延長鐵路服務時間及研究增加24小時通關口岸。民建聯新界北立法會議員劉國勳表示，短期希望在農曆新年先延長羅湖及落馬洲口岸的服務時間。

劉國勳指出，政府在長假期或特別日子都會安排港鐵延長或提供通宵列車服務，相信在事先通知下，可以有檢查及保養的特別安排。他表示事實上，港鐵需預留4小時作路軌檢查及保養工作，即使港鐵連接的羅湖及落馬洲支線管制站，在特別日子最少延長至凌晨2時或更長時間，仍能確保有足夠維修保養時間，相信只要內地管制站願意安排，此方案最快可以實施。

 劉國勳：增加24小時口岸「只欠東風」

劉國勳認為，長遠而言應增加更多關口實施24小時通關，而早於疫情前兩地政府亦已有計劃落實，目前可謂「只欠東風」。他建議香園圍口岸可分階段延長服務時間至成為24小時口岸，若深圳灣及香園圍做到24小時通關，將令連接深圳東部（深圳灣）、中部（落馬洲）及西部（香園圍）均有24小時的通關口岸，希望政府可分階段實施，今年內可以有好消息。 

國家發改委早前發布《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》列明要提升通關便利度，包括推動更多口岸實施24小時通關措施。劉國勳指，澳門面積及人口比香港小得多，尚且已有多個24小時運作（港珠澳大橋、橫琴、青茂）的關口，香港需加快腳步。

Ad Block
港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受