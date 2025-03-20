劏房租約剩餘30至36個月或禁簽新約 陳國基︰居民不會無家可歸

簡樸房規管制度公眾諮詢上月結束。消息指，政府已大致完成規管簡樸房方案的框架細節，若剩餘30至36個月的劏房租約，業主不可再簽新租約，直至完成改裝並認證，以免業主以租約未完為由拖延認證。政務司長陳國基昨被問及相關消息時指，當局預計今年中向立法會提交有關簡樸房的條例草案，望年內通過，盡快改善劏房戶的居住環境，但強調不會令劏房戶無家可歸。

劏房要成為簡樸房須符合一定條件，包括有獨立廁所，至少要有一扇窗戶，經專業人士認證及登記才可以出租。消息指，政府已大致完成規管簡樸房方案的框架細節，當局初步傾向，業主除要向專業人士為簡樸房付費認證外，向政府登記時亦要付費約1,000至3,000元，但擬設「早鳥優惠」，即愈早認證費用愈平，甚或有機會免費，以鼓勵業主盡早為分間房作認證，但有關認證費水平，以及最終是否免費，仍要諮詢財庫局意見再作決定。