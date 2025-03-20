劏房租約剩餘30至36個月或禁簽新約 陳國基︰居民不會無家可歸

簡樸房規管制度公眾諮詢上月結束。消息指，政府已大致完成規管簡樸房方案的框架細節，若剩餘30至36個月的劏房租約，業主不可再簽新租約，直至完成改裝並認證，以免業主以租約未完為由拖延認證。政務司長陳國基昨被問及相關消息時指，當局預計今年中向立法會提交有關簡樸房的條例草案，望年內通過，盡快改善劏房戶的居住環境，但強調不會令劏房戶無家可歸。
劏房要成為簡樸房須符合一定條件，包括有獨立廁所，至少要有一扇窗戶，經專業人士認證及登記才可以出租。消息指，政府已大致完成規管簡樸房方案的框架細節，當局初步傾向，業主除要向專業人士為簡樸房付費認證外，向政府登記時亦要付費約1,000至3,000元，但擬設「早鳥優惠」，即愈早認證費用愈平，甚或有機會免費，以鼓勵業主盡早為分間房作認證，但有關認證費水平，以及最終是否免費，仍要諮詢財庫局意見再作決定。
針對早前有業界建議，放寬面向天井窗戶的分間房亦可獲認證，消息指，當局或會有條件接納，規定天井不能密封，底層要有門，方便進入清潔。
消息指，當局擬要求剩餘30至36個月的劏房租約，業主不可簽新租約，直至改裝並認證成合格簡樸房，以免業主以租約未完為由拖延認證。有擔心會令部分劏房戶無家可歸。陳國基昨出席筲箕灣社區客廳開幕時回應，規管目的是協助住戶，不會令劏房戶無家可歸，當局會協助有需要的住戶。
筲箕灣社區客廳為港島首間，位於海天廣場、佔地約2,700方呎，設有遊戲室、廚房、沐浴間、8元一次的自助洗衣和乾衣機等，供劏房戶使用。陳國基指，位於九龍城高山道的社區客廳將於下個月開幕，同時政府正籌備3間社區客廳，分別位於太子、深水埗與九龍城區，預計全港今年共有5間新的社區客廳，連同去年開幕的4間社區客廳，9間社區客廳共服務4千個劏房戶，全年服務60萬人次。