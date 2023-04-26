勞動節長假期　入境處料461萬人次出入境

五一勞動節臨近。入境處今日(26日)表示，預計約有461萬人次在勞動節假期間(4月29日至5月4日)經各海、陸、空管制站進出香港，當中約85%旅客，即約391萬人次，會經各陸路邊境管制站進出香港。當局估計本周六(29日)為陸路出境較為繁忙的日子，出境人次達35.9萬，下周一(5月1日)為入境高峰期，入境人次達42.2萬。

羅湖管制站料最繁忙

羅湖估計是最繁忙的管制站，約有113萬人次進出香港，即每日平均約18.8萬人次；而落馬洲支線及港珠澳大橋管制站亦會非常繁忙，預計分別每日平均約有13.4萬及9.2萬人次出入境。

另外，為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃檯及通道以疏導人流及車流；同時會增派保安人員協助維持旅客過關秩序，入境處亦會連同警務處、海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，亦會與內地出入境部門緊密聯繫，有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。旅客可瀏覽入境處網頁www.immd.gov.hk，查看各邊境管制站的繁忙時間。