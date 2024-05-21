勞工處提醒僱主僱員 訂立暴雨警告下工作安排

天文台今日下午發出紅色暴雨警告，勞工處提醒僱主應盡早預先訂明僱員在暴雨警告下及「極端情況」及其後的工作安排，包括上班、下班、復工及遙距工作等。

採納情理兼備及具彈性處理方法

勞工處發言人說，僱主應預先制定合理而可行的工作安排和應變措施，在擬訂及執行有關安排時，應優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性等，亦應盡量體諒個別僱員可能面對的不同情況，如居住地點及附近的路面和交通等情況，並考慮當中的實際困難和需要，採納情理兼備及具彈性的處理方法。



如果紅色或黑色暴雨警告信號在工作時間內發出，除非會有危險，否則在戶內工作的僱員應如常工作。至於在戶外或空曠地方工作的僱員，其主管人員應在可行的情況下，盡快暫停所有戶外工作，並安排僱員到安全的地方暫避，直至天氣情況許可，才恢復工作。如果黑色暴雨警告信號在下班時仍然生效，僱員應留在安全地方，直至大雨過去，僱主亦應在工作地點開放合適地方讓僱員暫避風雨。