熱門搜尋:
冰上火花 萬聖節2023 HK Express 以巴衝突 施政報告2023 SOGO Thankful Week 2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 林襄 新股IPO 啟德海灣 天氣 尋人 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-30 18:32:53

區議會選舉2023｜實政圓桌僅1人取足提名　田北辰：「三會」有人背棄提名責任

分享：
區議會選舉2023｜田北辰說，沒後悔支持新制，但他會建議政府修例。(李睿哲攝)

區議會選舉2023｜田北辰說，沒後悔支持新制，但他會建議政府修例。(李睿哲攝)

區議會選舉提名期今日(30日)下午結束，原定派5人參選的實政圓桌，僅1人獲足夠「三會」成員提名，成功入閘。召集人田北辰表示，仍然認為新區議會制度沒有問題，他沒有後悔支持修例。他強調該黨成員愛國愛港，但問題在於成員接觸不到大部分三會成員。

區議會選舉2023｜田北辰說該黨成員愛國愛港，但問題在於成員接觸不到大部分三會成員。(李睿哲攝)

區議會選舉2023｜田北辰說該黨成員愛國愛港，但問題在於成員接觸不到大部分三會成員。(李睿哲攝)

Ad Block

區議會選舉2023｜倡修例下屆起要求一半委員無政治聯繫

田北辰說，實政圓桌上周三(25日)起到訪241位「三會」成員的住所，當中200戶無人應門，在餘下41人中，15人拒絕聽取介紹，批評他們完全背棄提名人的責任，願意聽同事介紹政綱的有26人，有7人聽取政綱後答應提名，其中2人表示知會分會主席後撤回提名。

他表示，新制度本身沒有問題，亦沒後悔支持修例，但他會建議政府修例，下屆開始要求一半委員沒有政治聯繫，委員會主席要保持中立，不可影響委員的提名意向。他坦言新制出現一個問題，就是成員根本接觸不到大部分三會成員，沒法告訴他們做了甚麼，向他們爭取提名，強調他們有實力，相信今次情況可能是因為「多隻香爐多隻鬼」的原因。

田北辰又說，自己是「搞建設不搞破壞」，不會公開拒絕聽取介紹的三會成員名單，他亦不認為有需要向中央或中聯辦反映，因為選舉是香港的內部事務。

已報名參選區議會選舉的名單：區議會選舉2023｜地方選區及地區委員會界別最新參選名單 (持續更新)

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受