區議會選舉2023｜實政圓桌僅1人取足提名　田北辰：「三會」有人背棄提名責任

區議會選舉提名期今日(30日)下午結束，原定派5人參選的實政圓桌，僅1人獲足夠「三會」成員提名，成功入閘。召集人田北辰表示，仍然認為新區議會制度沒有問題，他沒有後悔支持修例。他強調該黨成員愛國愛港，但問題在於成員接觸不到大部分三會成員。

區議會選舉2023｜倡修例下屆起要求一半委員無政治聯繫

田北辰說，實政圓桌上周三(25日)起到訪241位「三會」成員的住所，當中200戶無人應門，在餘下41人中，15人拒絕聽取介紹，批評他們完全背棄提名人的責任，願意聽同事介紹政綱的有26人，有7人聽取政綱後答應提名，其中2人表示知會分會主席後撤回提名。

他表示，新制度本身沒有問題，亦沒後悔支持修例，但他會建議政府修例，下屆開始要求一半委員沒有政治聯繫，委員會主席要保持中立，不可影響委員的提名意向。他坦言新制出現一個問題，就是成員根本接觸不到大部分三會成員，沒法告訴他們做了甚麼，向他們爭取提名，強調他們有實力，相信今次情況可能是因為「多隻香爐多隻鬼」的原因。

田北辰又說，自己是「搞建設不搞破壞」，不會公開拒絕聽取介紹的三會成員名單，他亦不認為有需要向中央或中聯辦反映，因為選舉是香港的內部事務。

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