新一屆區議會選舉將於下月10日舉行。律政司司長林國定表示,了解有不少市民對完善改革區議會選舉有不少意見。他指,作為市民,可以透過選票告訴他日當選的區議員,自己會密切關注社區一點一滴;又指實踐是檢驗真理的唯一標準(The proof of the pudding is in the eating),完善地區治理後的區選是否幫助,試過才知道,呼籲市民踴躍投票。