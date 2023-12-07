區議會選舉2023｜陳婉嫻：候選人辯論助刺激投票意欲　斥擔心互相批評杞人憂天

新制度下的首場區議會選舉周日(10日)投票，政府近日鋪天蓋地落力宣傳，街上橫額和海報幾乎隨處可見，對投票率有多大幫助有待揭曉。工聯會會務顧問陳婉嫻今日(7日)在《am730》的專欄指，如果能在候選人之間製造良性競爭，才會對整場選舉有幫助，舉例稱選舉論壇如有辯論環節，讓選民比較各人能力高低，「市民就有投票的意欲！」

今年區議會選舉主要的大型選舉論壇，由香港電台和香港再出發大聯盟分別製作，惟過程不設候選人互相提問或辯論，僅部分選區則有由地區組織或網媒舉行、設有選民提問或候選人之間互相提問的選舉論壇。

曾勝出多屆立法會和區議會選舉的陳婉嫻，今日在專欄以《投票意欲》為題撰文，認為選民投票意欲主要視乎選舉氣氛、個人立場和候選人吸引力等因素。她指，政府落力製造的「第三方人為」選舉氣氛，與以往候選人根據個人能力比拼，所產生的良性競爭氣氛非常不同。

有候選人演說能力待改進

陳婉嫻認為，選舉縱然予人清一色的感覺，但候選人之間如果能製造良性競爭，對整場選舉才會有幫助，舉例指可在地區舉辦選舉論壇，並讓候選人之間互相質詢，如果一場不夠便多辦數場，讓更多市民參與才是最好的宣傳。