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2023-12-07 09:00:00

區議會選舉2023｜陳婉嫻：候選人辯論助刺激投票意欲　斥擔心互相批評杞人憂天

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區議會選舉投票日的橫額和海報，在街頭幾乎隨處可見。(李睿哲攝)

區議會選舉投票日的橫額和海報，在街頭幾乎隨處可見。(李睿哲攝)

新制度下的首場區議會選舉周日(10日)投票，政府近日鋪天蓋地落力宣傳，街上橫額和海報幾乎隨處可見，對投票率有多大幫助有待揭曉。工聯會會務顧問陳婉嫻今日(7日)在《am730》的專欄指，如果能在候選人之間製造良性競爭，才會對整場選舉有幫助，舉例稱選舉論壇如有辯論環節，讓選民比較各人能力高低，「市民就有投票的意欲！」

陳婉嫻認為候選人辯論有助刺激投票意欲。(資料圖片／李睿哲攝) 香港電台製作的《2023年區議會選舉論壇》。(節目截圖) 香港電台製作的《2023年區議會選舉論壇》。(節目截圖) 香港電台製作的《2023年區議會選舉論壇》。(節目截圖) 香港電台製作的《2023年區議會選舉論壇》。(節目截圖) 香港電台製作的《2023年區議會選舉論壇》。(節目截圖)

大型選舉論壇俱沒辯論

今年區議會選舉主要的大型選舉論壇，由香港電台和香港再出發大聯盟分別製作，惟過程不設候選人互相提問或辯論，僅部分選區則有由地區組織或網媒舉行、設有選民提問或候選人之間互相提問的選舉論壇。

曾勝出多屆立法會和區議會選舉的陳婉嫻，今日在專欄以《投票意欲》為題撰文，認為選民投票意欲主要視乎選舉氣氛、個人立場和候選人吸引力等因素。她指，政府落力製造的「第三方人為」選舉氣氛，與以往候選人根據個人能力比拼，所產生的良性競爭氣氛非常不同。

有候選人演說能力待改進

陳婉嫻認為，選舉縱然予人清一色的感覺，但候選人之間如果能製造良性競爭，對整場選舉才會有幫助，舉例指可在地區舉辦選舉論壇，並讓候選人之間互相質詢，如果一場不夠便多辦數場，讓更多市民參與才是最好的宣傳。

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本港社會現已恢復平穩，陳婉嫻指出這才是最理性討論社會問題的最佳時候，「擔心混亂？擔心有人搞事？擔心候選人互相批評？統統都是杞人憂天」，又稱辯論本身就是從政者的最基本要求，每個人都應該從合理合情的辯論中成長。她續說，近日一些電視選舉論壇基本上沒有辯論環節，亦看見一些候選人的演說能力有待改善。

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