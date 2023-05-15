區議會｜公民黨前成員呼籲民主派勿杯葛選舉 譚香文：支持政府建議

民政及青年事務局今早（15日）舉辦一連兩場「完善地區治理建議方案」簡介會，公民黨前成員、黃大仙區議員譚香文表示，尊重政府改革區議會，又稱要獲取足夠提名不難，更稱希望民主派人士盡最大努力參選，指杯葛選舉對香港不利。

簡介會在北角社區會堂舉行，由政制及內地事務局局長曾國衞、民青局局長麥美娟主講，十八區區議會及各區「三會」，即地區、滅罪及防火委員會的成員分兩場聽取政府講解。會上有人提出直選和地區委員會互選是否在同期舉行，曾國衞表示，兩項選舉是傾向同一日舉行。

譚香文：希望民主派、愛國愛港溫和人士盡最大努力出來參選

譚香文在會後稱，支持和尊重政府改革區議會的建議，又稱在新機制下，她要獲取提名、即地區三會各有三名委員提名不難，因她認識三會的朋友。她希望民主派、愛國愛港溫和人士盡最大努力出來參選，她也會支持他們和鼓勵他們多些出來，以大局著想、以香港整體民意諮詢架構、整體地區發展和服務，希望民主派不要如2021年般杯葛整個選舉，認為會對香港不利。

她又稱，會議期間，有區議員提出方案，建議重劃選區後服務人口大增，選區開支上限如何調理等問題，政制及內地事務局局長曾國衞、民青局長麥美娟主亦就問題作出正面回應。譚香文引述回應指，會因應眾區議員關注的問題作出詳細研究，制定相關基準。