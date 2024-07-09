升中派位2024｜今放榜近八成人獲派第一志願　學生家長：今晚瞓得安樂 (更新)

【9月7日更新】 2024年度中一派位結果今日(9日)出爐。本年度共有51,393名學生參加中學派位，計及自行分配學位及統一派位階段，獲派首三個志願學校的整體滿意率為91%，數字與去年相同；獲派第一志願學校的滿意率為79%，較上年度微跌1%。在一間小學，不少家長和學生接過派位結果後，均表示很高興。

有派到第一志願的學生表示非常開心，甚至喜極而泣。她的家長林太亦表示很開心，昨晚一家人備受煎熬，心情非常緊張，已經與丈夫準備好，整個背囊都是「叩門」所需的文件，覺得女兒的努力終於得到回報，「今晚瞓得安樂」。

馬太喜極而泣：真的很感動

有學生表示雖然成績考得未算好，但都派到了心儀中學，感到非常開心。其家長馬太亦喜極而泣，坦言「真的很感動」，因為兒子一直好努力，對他能派到心儀中學感到非常高興。

教育局提醒，所有參加中一派位的應屆小六學生，明日(9日)必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」，家長如已登記，亦可透過「中一派位電子平台」或電話短訊接收派位結果。學生必須於本周四(11日)或周五(12日)前往獲派中學註冊。而本年度獲自行分配學位的學生中，67%學生獲派首志願學校；而在統一派位階段中，有81%的學生獲派首三個志願學校、62%的學生獲派首志願學校。