南丫海難死因研訊第三日 遇難家屬作供 墮海後勇救夫婦 憶與姐陰陽相隔哽咽

2012年國慶日的南丫海難，造成39人死亡，死因研訊昨踏入第三日。首名證人趙炳全出庭作供，他憶述，當晚目睹一艘體積較大的雙體船「海泰號」急速撞向「南丫四號」左方，前後不足半分鐘。他指墮海後自行游上水面，期間協助一對夫婦套上救生圈並上船；其妻兒獲救，但姐姐卻罹難。他憶起事件時不禁哽咽。研訊主任結束提問後，代表死因裁判官和全港市民感謝趙炳全，他形容趙的行為英勇，將海難傷亡人數盡量減低。 趙炳全憶述，當晚晚上8時，他和太太、女兒、姐姐趙少琼以及朋友一家共7人，在南丫島碼頭登上「南丫四號」，前往維港觀賞煙花。開船後約7至8分鐘，他站在上層甲板右邊，目睹「海泰號」從大約200至300米距離外，高速直駛並撞向「南丫四號」左方，歷時少於半分鐘，並目擊「海泰號」撞船後後退，並於短時間內駛離。

他又指，南丫四號被撞後漆黑一片，他和同行親友打算取下甲板上的救生圈，但救生圈被鎖上，一旁的港燈職員報警後開鎖並派發救生圈，趙炳全的姐姐趙少琼亦有獲發。趙炳全稱，撞船後約3分鐘從上層甲板跌落海，最後一刻看到姐姐手執救生圈，但當刻未把救生圈套在身上。 趙炳全提到，自己與妻女都獲救上船，惟沒有姐姐消息，隔天才得知起重機吊起南丫四號後，在船底發現其遺體；又提及在南丫四號被撞後，因自己熟水性，跌落海後，在海面上曾協助一對夫婦套上救生圈，並引領他們游到「南丫二號」，二人最終獲救上船。他述及此刻，一度哽咽落淚，需要休庭5分鐘。

死因研訊主任：行為英勇 代表全港市民致謝 死因研訊主任李希哲結束提問後，他表示，代表死因裁判官和全港市民感謝趙炳全，又形容他的行為英勇，將海難傷亡人數盡量減低。他相信，趙炳全是唯一出庭作供的遇難者家屬。經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司的代表律師，亦向趙及所有難屬致以最深切慰問。 死因研訊主任亦讀出多名證人的供詞。海泰號輪機員盧培基的供詞顯示，海泰號撞船後船頭左邊窗戶入水，左邊船身輕微傾斜，海泰號一度停下。他當時協助乘客穿救生衣，並通知船長沒有乘客跌入海。盧培基亦提到，當時看到船長與海事處通話，不知道通話內容，亦沒有詢問船長有關撞船事宜。海泰號在撞船後約5分鐘後，駛往榕樹灣碼頭。

海泰號水手黃容勝的供詞顯示，船長黎細明沒有飲酒或服藥，亦沒有不良習慣。他其後在警誡下拒絕回答問題，包括南丫四號和海泰號各自有否發出信號、加速或減速，撞船後有否看到南丫四號沉沒。聆訊今日繼續。