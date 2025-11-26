熱門搜尋:
2025-11-26 16:21:26

去年逾5500名中小學生缺課 創9年新高 四成有自殘行為

去年逾5500名中小學生缺課創9年新高，四成有自殘行為。(朱慧恩攝)

根據教育局2023/24數字，該年度5,572名中小學生缺課，為9年新高。小童群益會本年5月至7月期間，收集214名缺課中學生資料；期後邀請12名學生深度訪談。結果發現，2024/25年度缺課學生平均缺席83天，佔全年上學日數近六成。其中六成半缺課學生診斷有特殊教育需要；五成半學生缺課主因是焦慮或緊張。小童群益會建議，組織專責團隊走入社區；強化跨界別協作及支援等。

小童群益會展開名為「缺課背後—學童無聲的訊號」中學生缺課研究。研究發現，2024/25學年，缺課學生平均缺席83天，最多148天，佔全年上學日數近六成。65%缺課學生診斷有特殊教育需要；50%涉精神健康問題，常見為抑鬱症及自閉症，分別佔29%及11%。此外，有四成學生曾有自殘行為、約兩成人更曾試過自殺。

逾半受訪學生因焦慮和恐懼缺課

服務數據顯示，缺課主要原因是焦慮或恐懼，佔55%；其次為欠缺學習動機和抑鬱，均為47%。餘下原因包括跟不上課堂進度，以及與同學關係欠佳等。96%學生缺課由兩項或以上原因引起。有接受訪談的學生憶述，上到中學後學業成績變差，被同學欺凌；加上家人對自己的期望很大，令他壓力更加大。

小童群益會提出不同建議，其一為組成專責的團隊主動走入社區，與學生及家庭建立關係；亦負責評估精神狀況，以及推動介入計劃，適時轉介。此外，機構亦建議強化跨界別協作及支援，建議增加精神科及臨床心理服務的公營資訊及資助私營服務，縮短輪候時間，還有需要學生得到及時支援。

另外，機構亦建議學校維持有效的調適措施，加強支援有需要的缺課學生。

