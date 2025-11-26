去年逾5500名中小學生缺課 創9年新高 四成有自殘行為

根據教育局2023/24數字，該年度5,572名中小學生缺課，為9年新高。小童群益會本年5月至7月期間，收集214名缺課中學生資料；期後邀請12名學生深度訪談。結果發現，2024/25年度缺課學生平均缺席83天，佔全年上學日數近六成。其中六成半缺課學生診斷有特殊教育需要；五成半學生缺課主因是焦慮或緊張。小童群益會建議，組織專責團隊走入社區；強化跨界別協作及支援等。

小童群益會展開名為「缺課背後—學童無聲的訊號」中學生缺課研究。研究發現，2024/25學年，缺課學生平均缺席83天，最多148天，佔全年上學日數近六成。65%缺課學生診斷有特殊教育需要；50%涉精神健康問題，常見為抑鬱症及自閉症，分別佔29%及11%。此外，有四成學生曾有自殘行為、約兩成人更曾試過自殺。