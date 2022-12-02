司法人員加薪2.5%　邱達根質疑經濟差為何仍加薪

政府擬調整司法人員薪酬水平，立法會財務委員會今日召開會議，通過「2022至23年度司法人員薪酬調整」，由今年4月起上調2.5%。有議員指出，本地司法人員及法官薪金很高，而現時經濟狀況差，為何仍要加薪。
周小松質疑薪酬調整滯後會流失人才
另一議員周小松則認為，本次薪酬調整滯後，並質疑為何與公務員加薪一樣是上調2.5%，擔心造成人才流失。政府承認今年較遲，在暑假後已經盡快到事務委員會討論，並指加薪會追回幅度，故無需擔心。政府又稱，調薪考慮12個因素，並非機械式考慮，認為2.5%屬於合理，引述司法機構指對加幅不表示反對。
議員黎棟國則指，政府每次調薪都考慮十多個因素，但沒交代因素的比重，形容是「黑洞」，到最後大家只會關注薪酬趨勢調查，建議諮詢持份者意見，否則每一年都會辯論。政府回應指機制已經沿用十多年，會向薪酬委員會反映意見。
邱達根斥經濟差為何仍加薪
科技創新界議員邱達根指經濟下行，不少中小企被迫結業，為何司法人員要加薪，又為何增加2.5%。他指司法機構工資都非常高，香港與外國比較更比外國都高，他舉例美國的法官及司法人員工資按港元計算，月薪為5.8萬至18.7萬元不等；英國法官及司法人員工資按港元計算為7.2萬至21萬元不等。而香港法官及司法人員的工資則高達9.3萬至38萬元不等。
對於政府回覆指不能與外國比較，皆因兩地生活水平、物價、住屋情況不一，邱對答覆感不滿，稱政府有時與外國比較，有時不與外國比較，質疑政府以後需要研究如何撰寫報告。