司法人員加薪2.5%　邱達根質疑經濟差為何仍加薪

政府擬調整司法人員薪酬水平，立法會財務委員會今日召開會議，通過「2022至23年度司法人員薪酬調整」，由今年4月起上調2.5%。有議員指出，本地司法人員及法官薪金很高，而現時經濟狀況差，為何仍要加薪。

周小松質疑薪酬調整滯後會流失人才

另一議員周小松則認為，本次薪酬調整滯後，並質疑為何與公務員加薪一樣是上調2.5%，擔心造成人才流失。政府承認今年較遲，在暑假後已經盡快到事務委員會討論，並指加薪會追回幅度，故無需擔心。政府又稱，調薪考慮12個因素，並非機械式考慮，認為2.5%屬於合理，引述司法機構指對加幅不表示反對。

議員黎棟國則指，政府每次調薪都考慮十多個因素，但沒交代因素的比重，形容是「黑洞」，到最後大家只會關注薪酬趨勢調查，建議諮詢持份者意見，否則每一年都會辯論。政府回應指機制已經沿用十多年，會向薪酬委員會反映意見。