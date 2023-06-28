器官捐贈｜批有人刻意抹黑誤導市民　鄧炳強：危害國家軟對抗無日無之

七一回歸26周年臨近，特首李家超及保安局長鄧炳強分別接受傳媒訪問，當中鄧炳強接受《星島日報》訪問時指，擔心有人會製造議題騎劫七一，以達邪惡及危害國家安全目的，故當局不可掉以輕心。對於他早前指，一些已「走佬」到外國的反政府前區議員，刻意抹黑器官捐贈，誤導市民「不取消就是自動登記」，以致近月申請取消器官捐贈的人數不尋常上升，鄧炳強在訪問中指，這種危害國家的軟對抗行為無日無之，外部勢力及香港代理人希望分化香港市民，令市民不信任政府及仇恨政府。

指 軟對抗邪惡在乎有人常找「灰色地帶」

鄧炳強亦批評國際特赦組織早前「捏造」一名新疆學生來港後被拘留，而《華盛頓郵報》則抺黑懲教署更新工作為「洗腦」。他說，有市民於特別日子做一些事情，企圖破壞香港安寧，狠批「軟對抗」的「邪惡地方」在於有人經常找「灰色地帶，在犯法之間挑釁市民」，強調政府就是要清楚告訴市民不要中計。

至於《基本法》23條立法，鄧炳強重申，除了是特區政府的憲制責任，也有實際需要，因為2019年黑暴事件期間，危害香港的事情確實發生，必須有有效法例應對。他又指，23條針對7類犯罪行為，《國安法》涵蓋兩類，即分裂國家及顛覆國家政權，還有5類罪行，包括叛國、煽動叛亂、竊取國家機密、禁止外國政治性團體在香港進行政治活動、及外國政治性團體與香港政治性團體的聯繫，均有需要立法。