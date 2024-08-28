國家隊訪港｜代表團明抵港 潘展樂：期待香港的一切

巴黎奧運會內地奧運健兒代表團將於星期四至星期六訪港，多名在奧運奪金的國家隊運動員表示非常期待。
首次參加奧運就在男子100米自由泳打破世界紀錄並奪冠、亦與隊友在男子4x100米混合泳接力奪金的潘展樂表示，小時候曾經到香港參加交流性質的比賽，今次很期待香港的一切。
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樊振東感謝香港朋友支持
在乒乓男單金牌得主樊振東說，非常感謝香港朋友對每名運動員的支持，亦非常期待與香港運動員和觀眾的見面、互動和交流，希望大家積極參與體育運動，感受不同體育項目的魅力。
中國奧運史上首名六金王、四次參加奧運都獲得金牌的乒乓運動員馬龍，今次再度訪港，他希望能夠讓香港的觀眾感受到乒乓這項運動的創意與好玩，亦希望香港的年輕人從運動中學習如何面對、挑戰和戰勝困難。
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孫穎莎︰期待與香港的朋友互動交流
乒乓女選手孫穎莎表示，期待與香港的朋友互動交流，認為是一件非常開心的事。
獲得巴黎奧運首金的射擊運動員黃雨婷說，今次會是她第一次來香港，期盼與香港觀眾見面。
原文刊登於 香港電台
國家隊訪港｜公開活動詳情
奧運健兒大匯演
- 時間：8月30日晚上8時至9時30分
- 地點：灣仔愛群道18號伊利沙伯體育館
羽毛球、體操及乒乓球運動項目示範
- 時間：8月31日上午9時30分至11時30分
- 地點：灣仔愛群道18號伊利沙伯體育館
跳水及游泳運動項目示範
- 時間︰8月31日上午9時30分至11時30分
- 地點：銅鑼灣興發街1號維多利亞公園游泳池