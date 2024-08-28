國家隊訪港｜代表團明抵港 潘展樂：期待香港的一切

首次參加奧運就在男子100米自由泳打破世界紀錄並奪冠、亦與隊友在男子4x100米混合泳接力奪金的潘展樂表示，小時候曾經到香港參加交流性質的比賽，今次很期待香港的一切。

樊振東感謝香港朋友支持

在乒乓男單金牌得主樊振東說，非常感謝香港朋友對每名運動員的支持，亦非常期待與香港運動員和觀眾的見面、互動和交流，希望大家積極參與體育運動，感受不同體育項目的魅力。

中國奧運史上首名六金王、四次參加奧運都獲得金牌的乒乓運動員馬龍，今次再度訪港，他希望能夠讓香港的觀眾感受到乒乓這項運動的創意與好玩，亦希望香港的年輕人從運動中學習如何面對、挑戰和戰勝困難。