巴黎奧運港隊巡遊｜李家超讚港將國際舞台爭一席位 明年初完成檢討資助機制

行政長官李家超中午在禮賓府設宴表揚港隊，他及後在政府總部舉行的歡迎儀式致辭感謝運動員的付出，今屆成績顯示香港運動員有能力在國際舞台上爭一席位，每位港隊成員都全面發揮拼搏精神和專業態度，向全世界展示香港人拼搏進取、遇強越強的香港精神，每位運動員都是市民心中的英雄，奧運期間全城氣氛熾熱。 李家超表示，政府未來將完善體育發展和設施，致力為運動員提供支持性的環境，讓他們不論在訓練、參賽，以致退役之後，都有良好的發展路向和生涯規劃，亦會強化運動員資助機制和資助金額等培訓系統，體育學院將在明年初完成檢討資助機制。 多名運動員上台分享，江旻憓指決賽在同對手打成12平手，加時「決一劍」時只想着要珍惜這一劍，報答團隊和巿民。至於何詩蓓未有現身政府總部舉行的歡迎儀式。 ▼▼李家超表揚代表團▼▼

添馬公園與學生交流 分享如何為奧運夢想奮鬥 巴黎奧運中國香港代表團中午到添馬公園與學生交流，分享參與奧運經驗及與學生大合照。明年考文憑試的崔同學說，會上有問運動員如何減壓及處理傷患等，對方樂於分享訓練的細節，又說如有夢想就要堅持，令她有所得著，學習到要努力向夢想奮鬥，又說今次交流會令她更有動力學習面對文憑試。



中四的李同學說，有與江旻憓及何詩蓓交流，她們都提及訓練過程辛苦，但指出勤力會有成果，特別是江旻憓曾受膝傷，但都無放棄，令她學習遇到挫折都不要放棄及堅持的精神。另外，本身是學校田徑隊代表、將升中五的葉同學說，很高興聽到運動員分享，並學習到在受傷時如何調整心態等。 ▼▼運動員抵添馬公園與學生交流▼▼

江旻憓被立法會議員「集郵」 一眾運動員抵達立法會後下車，多名議員手持道具牌在場迎接，拍攝大合照時高呼「中國香港隊好野」。議員亦把握機會與各運動員「打卡」合照，最受歡迎莫過於江旻憓。立法會主席梁君彥致辭時指，多謝港隊在運動場上的表現，立法會及市民一定支持他們，為他們感到自豪，希望各運動員不停突破自己，繼續為港爭光。 ▼▼運動員抵立法會與議員合照▼▼

▼▼運動員與市民互動▼▼

▼▼巴士抵尖沙咀▼▼

▼▼體育學院出發▼▼

參與巴士巡遊的香港運動員、教練及其他代表團成員乘坐兩輛掛著寫上「健兒凱旋歸港、我們深以為傲」橫額的開篷巴士，由沙田前往添馬公園，沿途接受巿民祝賀。巴士抵達立法會綜合大樓，10多名議員手持打氣標語牌歡迎，運動員與議員一同拍攝大合照。抵達添馬公園後，運動員會與學生交流，分享參與奧運的經驗。特首李家超於中午在禮賓府設午宴，表揚運動員和代表團成員的成就和努力，特區政府和港協暨奧委會，之後為運動員舉行返港歡迎儀式。 奪得女子重劍個人賽金牌的江旻憓、100米及200米自由式銅牌的何詩蓓有份出席，二人及其他健兒坐上層向市民揮手，江旻憓期間報以飛吻回禮。至於衞冕男子花劍金牌的張家朗未有現身，早前有報道指他因身在外地未能參加巡遊。其餘港隊代表還包括游泳的歐鎧淳和張心悅、單車李思穎及劉允祐、柔道的王嘉莉、帆船代表貝俊龍及乒乓混雙組合黃鎮廷與杜凱琹、跆拳道的盧蔚豐等。 巿民冒雨一睹運動員風采 在體院外，有巿民一早冒雨等候運動員現身。及後巴士於約10時半抵達大圍站外，現場大批市民在場致意，現場有警方維持秩序。及後巴士前往尖沙咀鐘樓和中環天星碼頭，經過油尖旺、灣仔、金鐘、中環等區，眾運動員不時向地舖職員、市民揮手互動，亦有不少市民歡呼拍手致意及拿起手機拍攝，有人大叫江旻憓及何詩蓓的名字。 有學生由華富邨到大圍預備一睹運動員風采，表示最想見到江旻憓，很替她奪得金牌而開心，又說自己早前有捱夜看另一名劍擊代表張家朗奪金，感謝他們為港爭光。亦有巿民表示，見到單車運動員李思穎賽後自責很痛心，想告訴對方香港人會繼續支持她，亦是到來向香港運動員表達敬意。