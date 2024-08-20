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2024-08-20 20:54:51

國家隊訪港｜門票周四發售印英文名入場核對　不得自行選座位 (附活動詳情)

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全紅嬋成功衛冕女子10米高台跳水金牌。(資料圖片／路透社)

全紅嬋成功衛冕女子10米高台跳水金牌。(資料圖片／路透社)

巴黎奧運國家隊月底訪港，3場公開活動共約5,300張門票周四早上10時起發售，包括下周五(30日)晚上8時在灣仔伊利沙伯體育館舉行的奧運健兒大匯演，以及翌日早上9時半分別在伊館舉行的羽毛球、體操及乒乓球運動項目示範，以及維多利亞公園泳池的跳水及游泳運動項目示範。

全紅嬋(右)與陳芋汐(左)奪得雙人跳水金牌。(資料圖片／路透社) 昌雅妮在跳水女子雙人3米板奪金。(資料圖片／路透社) 楊昊以準決賽次名進入跳水男子10米台決賽。(資料圖片／路透社) 王曼昱在賽場上歡呼。(資料圖片／路透社) 孫穎莎、陳夢和王曼昱在乒乓球女子團體賽奪金。(資料圖片／路透社)

每人每次限購兩張

門票會在城市售票網以網上、流動應用程式URBTIX或電話購票方式公開發售，每張20元、不設優惠票，每人每次限購兩張。3個活動將會分流售票，購票人士可選擇其中一個節目購票，成功進入購票頁面後系統將自行分配座位，不設自行選擇座位。

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今次公開活動的門票將以實名登記方式出售，每張門票會印有持票人士的英文姓名，入場時須出示與門票上姓名相同且附有相片的身份證明文件，以便核對身份。康文署指，持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。署方發言人表示，門票只授權在城市售票網出售，提醒公眾人士購買或取得未經授權的門票，可能會被詐騙，不能入場之餘亦會招致損失。

國家隊訪港｜公開活動購票詳情

  • 城市售票網網頁
  • 流動應用程式URBTIX (Android、HarmonyOS及iPhone/iPad版)
  • 電話購票：3166 1288 (每日上午10時至晚上8時，包括公眾假期)

國家隊訪港｜公開活動詳情

奧運健兒大匯演

  • 時間：8月30日晚上8時至9時30分
  • 地點：灣仔愛群道18號伊利沙伯體育館

羽毛球、體操及乒乓球運動項目示範

  • 時間：8月31日上午9時30分至11時30分
  • 地點：灣仔愛群道18號伊利沙伯體育館

跳水及游泳運動項目示範

  • 時間︰8月31日上午9時30分至11時30分
  • 地點：銅鑼灣興發街1號維多利亞公園游泳池
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