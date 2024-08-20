國家隊訪港｜門票周四發售印英文名入場核對　不得自行選座位 (附活動詳情)

巴黎奧運國家隊月底訪港，3場公開活動共約5,300張門票周四早上10時起發售，包括下周五(30日)晚上8時在灣仔伊利沙伯體育館舉行的奧運健兒大匯演，以及翌日早上9時半分別在伊館舉行的羽毛球、體操及乒乓球運動項目示範，以及維多利亞公園泳池的跳水及游泳運動項目示範。

每人每次限購兩張 門票會在城市售票網以網上、流動應用程式URBTIX或電話購票方式公開發售，每張20元、不設優惠票，每人每次限購兩張。3個活動將會分流售票，購票人士可選擇其中一個節目購票，成功進入購票頁面後系統將自行分配座位，不設自行選擇座位。

今次公開活動的門票將以實名登記方式出售，每張門票會印有持票人士的英文姓名，入場時須出示與門票上姓名相同且附有相片的身份證明文件，以便核對身份。康文署指，持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。署方發言人表示，門票只授權在城市售票網出售，提醒公眾人士購買或取得未經授權的門票，可能會被詐騙，不能入場之餘亦會招致損失。 國家隊訪港｜公開活動購票詳情 城市售票網網頁

流動應用程式URBTIX (Android、HarmonyOS及iPhone/iPad版)

電話購票：3166 1288 (每日上午10時至晚上8時，包括公眾假期) 國家隊訪港｜公開活動詳情 奧運健兒大匯演 時間：8月30日晚上8時至9時30分

地點：灣仔愛群道18號伊利沙伯體育館 羽毛球、體操及乒乓球運動項目示範 時間：8月31日上午9時30分至11時30分

地點：灣仔愛群道18號伊利沙伯體育館 跳水及游泳運動項目示範 時間︰8月31日上午9時30分至11時30分

地點：銅鑼灣興發街1號維多利亞公園游泳池