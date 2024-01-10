熱門搜尋:
段崇智 農曆新年2024 流感 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 明愛專上學院 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-10 09:48:27

國泰取消航班｜國泰致歉認低估所需機師數目　將設工作小組徹查事件

分享：
就取消航班事件，國泰對受影響顧客致歉，稱已完成取消航班程序，並將設工作小組徹查事件。(資料圖片)

就取消航班事件，國泰對受影響顧客致歉，稱已完成取消航班程序，並將設工作小組徹查事件。(資料圖片)

國泰航空自去年12月底至因機師缺問題，為確保農曆新年旅遊高峰期間航班如常運作，多個航班取國泰今(10日)表示，在聖誕節和新年期間，低估了所需的候命機師數目，現已完成取消的航班程序，並向受影響顧客致歉，會成立工作小組跟進及徹查事件今次取消航班的起因，並落實改善方案。

營運及航空服務總裁麥皓雲承認國泰低估了在聖誕節和新年期間所需的候命機師數目，並就取消航班事件向顧客致歉。

營運及航空服務總裁麥皓雲承認國泰低估了在聖誕節和新年期間所需的候命機師數目，並就取消航班事件向顧客致歉。(國泰圖片)

1月至2月日均取消12航班

國泰營運及航空服務總裁麥皓雲發聲明指，在聖誕節和新年期間，國泰低估了所需的候命機師數目，已於1月及2月取消平均每日12班(或約6對)航班，並一直努力尋求解決方案，減低事件對顧客的影響，基於1月的機師值勤表早於12月中編定，候命機師不足的問題延續至1月，惟為確保航務運作穩定，國泰需取消本月首兩周部份航班，其中以1  7日為最多(共27班或14對航班取消)，其後將陸續減少。國泰對於部分航班的取消通知期較短深表歉意。

96%客獲安排轉乘距原定起飛時間24小時內替代航班

另外，為確保已預訂農暦新年機票的顧客可順利出行，國泰亦已預先取消2月的部份航班來的影響，國泰總體上在日至229日期間出行的受影響顧客，逾96%獲安排轉乘距原定起飛時間 24 小時內的替代航班，當中93% 轉乘其他國泰航班，而其餘顧客則獲安排轉乘夥伴航空公司的航班。

麥皓雲表示，這次航班臨時改動不單有負顧客對國泰航空的期望，也不符國泰自訂的標準，現正親自率領一個工作小組跟進及徹查事件起因，並落實改善方案，以期為香港市民提供可靠而優質的服務。

Ad Block
2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受