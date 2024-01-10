國泰取消航班｜國泰致歉認低估所需機師數目　將設工作小組徹查事件

國泰航空自去年12月底至今，因機師缺勤問題，為確保農曆新年旅遊高峰期間航班如常運作，令多個航班取消。國泰今(10日)表示，在聖誕節和新年期間，低估了所需的候命機師數目，現已完成取消的航班程序，並向受影響顧客致歉，會成立工作小組跟進及徹查事件今次取消航班的起因，並落實改善方案。
1月至2月日均取消12航班
國泰營運及航空服務總裁麥皓雲發聲明指，在聖誕節和新年期間，國泰低估了所需的候命機師數目，已於1月及2月取消平均每日12班(或約6對)航班，並一直努力尋求解決方案，減低事件對顧客的影響，基於1月的機師值勤表早於12月中編定，候命機師不足的問題延續至1月，惟為確保航務運作穩定，國泰需取消本月首兩周部份航班，其中以1 月 7日為最多(共27班或14對航班取消)，其後將陸續減少。國泰對於部分航班的取消通知期較短深表歉意。
逾96%客獲安排轉乘距原定起飛時間24小時內替代航班
另外，為確保已預訂農暦新年機票的顧客可順利出行，國泰亦已預先取消2月的部份航班來的影響，國泰總體上在1 月1 日至2月29日期間出行的受影響顧客，逾96%獲安排轉乘距原定起飛時間 24 小時內的替代航班，當中93% 轉乘其他國泰航班，而其餘顧客則獲安排轉乘夥伴航空公司的航班。
麥皓雲表示，這次航班臨時改動不單有負顧客對國泰航空的期望，也不符國泰自訂的標準，現正親自率領一個工作小組跟進及徹查事件起因，並落實改善方案，以期為香港市民提供可靠而優質的服務。