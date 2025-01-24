國泰尼泊爾抵港乘客食物中毒　不排除因機上供應的紅菜頭沙律受金黃葡萄球菌污染

國泰航空本月8日和9日，兩班由尼泊爾抵港的航班上，有43名乘客出現食物中毒。衞生署衞生防護中心完成調查，不排除是因航班上供應的紅菜頭沙律受金黃葡萄球菌污染。

調查顯示共有43人在機上用餐後約10至60分鐘出現嘔吐、噁心、腹痛、腹瀉等食物中毒病徵。受影響人士年齡介乎11至75歲，全部人無需留院治療。其中兩名患者的糞便樣本經化驗後，證實對金黃葡萄球菌呈陽性反應，而受影響人士的整體臨床病徵及潛伏期亦與由金黃葡萄球菌引起的食物中毒吻合。調查顯示全部43名受影響乘客均曾在飛機進食機上提供的食物，而他們在上機前並沒有共同進食任何相同食物。根據病例對照研究的分析，機上提供的紅菜頭沙律是唯一與病發有顯著統計學關聯的食物，顯示食用紅菜頭沙律是發病的風險因素。