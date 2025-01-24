國泰尼泊爾抵港乘客食物中毒　不排除因機上供應的紅菜頭沙律受金黃葡萄球菌污染

國泰航空本月8日和9日，兩班由尼泊爾抵港的航班上，有43名乘客出現食物中毒。衞生署衞生防護中心完成調查，不排除是因航班上供應的紅菜頭沙律受金黃葡萄球菌污染。
調查顯示共有43人在機上用餐後約10至60分鐘出現嘔吐、噁心、腹痛、腹瀉等食物中毒病徵。受影響人士年齡介乎11至75歲，全部人無需留院治療。其中兩名患者的糞便樣本經化驗後，證實對金黃葡萄球菌呈陽性反應，而受影響人士的整體臨床病徵及潛伏期亦與由金黃葡萄球菌引起的食物中毒吻合。調查顯示全部43名受影響乘客均曾在飛機進食機上提供的食物，而他們在上機前並沒有共同進食任何相同食物。根據病例對照研究的分析，機上提供的紅菜頭沙律是唯一與病發有顯著統計學關聯的食物，顯示食用紅菜頭沙律是發病的風險因素。
指示食物製造廠暫停供應紅菜頭沙律
就兩班航機上供應的約500份食物中，中心收集了2份未經分發的同批次食物樣本，包括兩個紅菜頭沙律樣本，化驗結果顯示金黃葡萄球菌未有超出食物安全標準。在調查期間，中心發現該款紅菜頭沙律自今年1月起獨家供應予國泰由加德滿都抵港航班。中心人員兩度巡視該食物製造廠，發現有關紅菜頭沙律涉及多個需經人手處理的步驟，有機會增加受金黃葡萄球菌污染的風險。中心已指示有關食物製造廠暫停供應紅菜頭沙律。其後，未再接獲相關航班的食物中毒報告。
為降低風險，中心已建議該食物製造廠減少食物製作過程中的人手處理，並應盡可能使用器具和設備。此外，所有食物處理人員必須嚴格遵守手部衞生指引，尤其是在涉及人手操作且沒有後續加熱步驟的食物製作過程中。
國泰向顧客致歉
國泰航空則指其實驗室檢測了57個紅菜頭沙律樣本，當中無發現任何污染跡象。不過，公司強調非常重視食物安全事宜，並認真對待衞生署衞生防護中心的建議。鑑於事件或可能與沙律有關，已即時採取措施，取消供應該款沙律，並加強監控整個食物處理程序，並增強員工在食物衞生的培訓。國泰就事件向顧客致歉，並會再次主動聯絡受影響顧客。