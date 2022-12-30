國泰工會稱公司多次迴避訴求 宣布農曆新年將發起按章工作甚至集會罷工

【17:55更新】新增國泰航空回應

國泰空中服務員工會早前要求國泰確保編更公平、增加每程航班人手、及制定最低外站休息時間等。工會今（30日）向公司發最後通牒，宣布若公司不回應訴求，將於農曆新年升級行動，除發起按章工作外，也不排除發起集會或罷工等行動。工會料屆時航班服務或受影響，籲乘客如有憂慮，及早重新規劃行程。

工會重申五項訴求，包括確保編更公平、制定最低外站休息時間、恢復與工會恆常會議、每程航班增加人手及檢視新合約條款，強調希望公司與工會簽署書面協議，與空服員攜手邁向復常之路。

國泰拒絕與工會簽署書面協議制定方案

工會表示，國泰逾半員工均為會員，而月初的緊急會員大會也全票通過授權工會視乎勞資磋，採取任何工業行動。工會早前與公司進行會議期間，公司多次迴避工會訴求，拒絕與工會簽署書面協議制定方案，以解決員工的困境，由於未能與公司達成任何共識，工會迫於無奈宣布將行動升級，若公司農曆新年前不回應訴求，會發起按章工作，亦不排除罷工及集會等，會視乎公司的回應決定下一步行動，希望公司臨崖勒馬，避免航班服務受影響。

工會表示，若發起按章工作，員工將會按足公司指引，如會做足7分鐘安檢，而不會特意加快手腳以提早完成工作，各個流程加起來，航班或會延誤。工會重申，並不願意進行任何影響公眾的行動，也明白市民必定熱切期盼出遊，但在國泰縮減人手及縮減外站休息等情況下，即使目前航班數量只恢復3成，工會也每日收到會員的過勞報告，且數量顯著上升，很難想像同事如何處理在農曆年期間暴增的航班數量。工會強調，國泰有能力和責任阻止影響發生，歡迎公司隨時與工會溝通。工會又稱，12月每日約有50航班由香港起飛，料1月數量同樣相若，是次公布也是希望若乘客有顧慮，能有時間重新規劃行程。

國泰：已邀請工會代表於2月份再次會面

國泰航空回應指，有信心機艙服務員會一如過去幾年疫情期間般保持專業，緊守工作崗位。並向顧客保證，航班服務將繼續運作如常，無須擔心。公司本月已與工會會面兩次，總共7小時，就關注的議題交流意見，並已邀請工會代表於2月份再次會面。

對於工會提出的訴求，國泰航空指出，編更安排已於1月份的值勤更表得到解決，2月份及以後的值勤更表會續有所改善。公司已成立值勤更表工作小組，歡迎同事直接提供反饋和建議，國泰亦會定期檢討僱員薪酬福利待遇，確保在市場上有足夠競爭力。至於機艙的人手資源安排，國泰說已於機艙內安排充足人手提供服務。每班航班的機艙服務員人數與其他航空公司相約，並高於監管機構的規定。