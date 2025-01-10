國泰食物中毒群組增至36人　指示即時暫停供應紅菜頭沙律

國泰航空昨日及前日由尼泊爾來港的CX640航班出現食物中毒群組，增至36人。衞生防護中心昨日接獲的個案涉及20人（14男6女），來自8個互不認識的家庭／組別，年齡介乎11歲至51歲。他們在機上用餐後10至30分鐘後出現嘔吐、腹瀉、噁心、腹痛、發燒等食物中毒病徵。其中13人於昨日凌晨抵港後到醫院求醫，全部無須入院。除該航機提供的食物外，中心的調查暫未發現他們在登機前曾進食其他共同食物。 至於前日公布的個案群組，受影響人數增至16人，新增的6人包括1男5女。全部16人當中，9人來自同一個交流團，餘下7名人士互不認識。他們前日凌晨抵港，在飛機上用餐後10至30分鐘後出現嘔吐、噁心、腹痛、發燒等食物中毒病徵。調查未發現交流團以外的7人在登機前曾進食其他共同食物。

中心正循不同方面全面調查2宗個案，審視出現病徵人士病發前曾進食的食物，例如相關航班提供的共同食物，包括麵包、水果、紅菜頭沙律、羊肉飯、雞肉飯和雪糕，及其他登機前在機場或尼泊爾境內進食的食物。調查人員已檢取2班航機上未向乘客供應的同批次食物樣本作檢測。

指示即時暫停供應紅菜頭沙律

中心仍在積極調查事件，不排除受影響人數會增加。中心和食物安全中心人員已到國泰航空飲食服務公司以及相關航機進行調查，檢視食物烹調流程和衞生情況。調查顯示相關食物的儲存溫度及方法合適。然而，由於紅菜頭沙律涉及人手製作的工序較多，而進食前無需再經翻熱，為審慎起見，中心已指示有關處所即時暫停供應紅菜頭沙律。